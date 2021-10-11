В Эквадоре проведут расследование против президента после публикации "досье Пандоры"

11 октября 2021 , 10:51
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Источник:

El Universo

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал информацию о наличии денег в оффшорах у президента Эквадора. Поэтому в стране проведут расследование.

В частности оно будет касаться причастности президента к офшорным компаниям. Соответствующее решение принял парламент.

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В Эквадоре будут расследовать дело о вероятной причастности президента к оффшорам

Национальная Ассамблея Эквадора (однопалатный парламент) приняла решение о начале расследования по делу "досье Пандоры". Его поддержали 105 депутатов.

Поскольку это дело считается таким, которое вызывает большой интерес граждан и уже привело к серьезному общественному потрясению,
– заявили в парламенте.

Пленум Нацассамблеи решил поручить расследование специальной постоянной комиссии по конституционным правам. Комиссия потребует дать показания и всю информацию, чтобы прояснить причастность Гильермо Лассо к делу, связанному с отмыванием денег в оффшоры.

Издание написало, что:

  • Лассо в прошлом руководил 14 оффшорными компаниями;
  • большинство из них зарегистрировали в панамской юрисдикции, однако впоследствии президент передал активы двум трастам в Южной Дакоте в декабре 2017 года;
  • это случилось через 3 месяца после того, как парламент страны принял закон о запрете госслужащим держать активы в оффшорах.
Обратите внимание! Это случилось после публикации Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) данных о наличии у президента средств в оффшорах. Сам президент признал, что в прошлом действительно владел такими фирмами и подчеркнул, что избавился от них и еще раньше сообщал об этом публично.

Кратко о расследовании Pandora Papers

  • 3 октября ряд мировых СМИ опубликовали расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известного как Pandora Papers.
  • В проекте приняли участие более 600 журналистов из 117 стран мира. Именно поэтому в разных странах публиковали данные о фигурантах расследования.
  • В Украине этим занимались журналисты "Следствия.Инфо". Они выяснили, что во время перехода студии "Квартал 95" на канал Игоря Коломойского Владимир Зеленский и его ближайшее окружение создали сеть оффшорных компаний. Сейчас она владеет элитной недвижимостью в Лондоне на миллионы долларов.
  • Также опубликовали расследование в The Guardian в Великобритании, The Washington Post в США, Deutsche Welle в Германии и так далее. Подробнее о делах, касающихся нескольких самых примечательных мировых лидеров, читайте здесь.
Автор: Діана Квасневська