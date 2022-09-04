Зеленский ответил на петицию об экзаменах по языку и истории для получения гражданства

Петиция об обязательных экзаменах по украинскому языку и истории для получения гражданства получила необходимое количество голосов. Потому ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

Петицию 8 июня зарегистрировала Екатерина Кочубейнык. Глава государства поблагодарил ее за активную гражданскую позицию.

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Зеленский ответил на петицию об экзаменах для получения гражданства

Президент поблагодарил всех, кто присоединился к подписанию петиции об обязательном сдаче экзаменов по украинской истории и языку для получения гражданства. Он отметил, что по Конституции, права и свободы человека, гражданство, статус иностранцев и лиц без гражданства определяются исключительно украинским законодательством.

Для получения гражданства Украины следует обязательно владеть государственным языком или понимать его в объеме, достаточном для общения. Человек, который намерен получить украинский паспорт, должен засвидетельствовать соответствующий уровень владения украинским.

Требования к уровню владения государственным языком, необходимого для приобретения гражданства Украины, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. В то же время сдача экзамена осуществляется в порядке, установленном Кабмином.

Вопрос о введении экзаменов по украинскому языку и истории Украины для всех кандидатов на получение украинского гражданства потребует законодательного урегулирования,

– отметил президент.

Согласно Конституции и украинскому законодательству, правительство обеспечивает проведение:

политики в сферах образования и науки,

всестороннего развития и функционирования государственного языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины,

государственной правовой политики,

регулирует миграционные процессы

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос", – добавил Зеленский.

Президент подытожил, что о результатах рассмотрения автора петиции обязательно проинформируют.