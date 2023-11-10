Автошколы не нужны: украинцы смогут самостоятельно готовиться к экзамену
Украинцы смогут самостоятельно подготовиться, чтобы сдать теоретический экзамен по вождению. Практическую часть нужно обязательно изучить в автошколе.
Соответствующую информацию сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. Соответствующее решение принял Кабинет Министров 10 ноября, пишет 24 Канал.
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Как украинцы смогут сдавать экзамены для получения водительского удостоверения
Украинцы смогут сдавать теоретический экзамен для получения водительского удостоверения без обязательного обучения в автошколе,
– решило правительство.
В Кабмине отметили, что для сдачи теоретического экзамена следует обратиться в любой удобный сервисный центр МВД. Впоследствии обещают сделать услугу доступной в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах).
Глава МВД Игорь Клименко объяснил, что водители смогут выбрать, хотят ли они изучать правила дорожного движения в автошколе или самостоятельно учить теорию.
По его данным, эти изменения будут касаться также и проекта "Автошколы для лиц с инвалидностью", реализуемого и для раненых бойцов ВСУ.
Водительское удостоверение можно восстановить в Чехии
- Украинское водительское удостоверение можно восстановить в Чехии. Это уже пятое государство, где Министерство внутренних дел запустило эту услугу.
- Чтобы восстановить удостоверение, нужно прийти в отделение государственного предприятия "Документ" в Праге на площади Республики, 656/8. На прием можно записаться онлайн или занять живую очередь.
- Кстати, восстановить или обменять украинское водительское удостоверение также можно в Германии, Польше, Турции и Испании. В Словакии можно обменять документы.