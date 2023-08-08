єЧерга и пробки: в ГПСУ рассказали, как сократить пребывание на границе

С 1 августа в Украине в тестовом режиме заработала электронная очередь для пассажирских автобусов и легковых автомобилей. Раньше она действовала только для грузовиков.

Предполагается, что электронная очередь призвана уменьшить очереди на контрольно-пропускных пунктах. Спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил, почему, несмотря на запуск электронной очереди пробки на границе, все равно есть.

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Ответ ГПСУ

По словам Демченко, большие километровые очереди на границе прежде всего возникают не из-за неисправности электронной очереди, а из-за большого количества транспорта и лиц, желающих пересечь границу. Электронная очередь не способна уменьшить это количество.

Однако она может позволить гражданам меньше находиться непосредственно на границе, отметил спикер. Для этого нужно, чтобы водители соблюдали время прибытия в пункт пропуска, который определен для того, чтобы сразу пересечь границу.

Это будет эффективным использованием электронной очереди. Она будет работать так, как надо, когда полностью начнет функционировать, и все будут соблюдать эти требования,

– говорит Демченко.

Также он отметил, что этим летом наблюдается большой пассажирооборот. Если в весенний период границу пересекали примерно 85 900 человек в сутки, то вчера, например, таких было 135 тысяч.

Кроме того, пассажирооборот динамичен относительно въезда и выезда. Если в начале лета больше людей выезжало за границу, то в июле преобладает количество возвращаемых. Только вчера в Украину въехало на 25 тысяч больше, чем уехало.

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