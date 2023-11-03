Электронная очередь на ВЛК уже доступна во всех военных поликлиниках

В Украине уже действует электронная очередь на прохождение военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Подходящим сервисом уже активно пользуются.

Электронная очередь на ВЛК уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках. Записаться можно также к профильным специалистам на конкретную дату и время через электронную очередь в регистратуре медучреждения и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.

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Не нужно приезжать в поликлинику

В течение месяца около половины пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВЛК удаленно и заранее.

Сервис уже был внедрен во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВЛК (без госпитализации). Активнее всего Очередь пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны планирует привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей в пользование этим сервисом.

Одно из основных преимуществ – для военных исчезает потребность приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу,

– говорится в сообщении Минобороны.

Этот сервис также поможет улучшить качество услуг, ведь на основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют информацию о загруженности заведений и дефиците специалистов.

В Минобороны сообщили, что доступ к ЕЧЕРГЕ открыли для всех начальников медицинских частей.

Для того чтобы военнослужащие получили возможность записываться через еЧергу, начальник медицинской службы должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВЛК и прием к врачам.

В Украине функционирует также "еОберіг"