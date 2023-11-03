Электронная очередь на ВЛК уже доступна во всех военных поликлиниках
Источник:Минобороны Украины
В Украине уже действует электронная очередь на прохождение военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Подходящим сервисом уже активно пользуются.
Электронная очередь на ВЛК уже доступна для всех военнослужащих в военных поликлиниках. Записаться можно также к профильным специалистам на конкретную дату и время через электронную очередь в регистратуре медучреждения и удаленно у начальника медицинской службы воинской части.
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Не нужно приезжать в поликлинику
В течение месяца около половины пациентов военных поликлиник записались для прохождения ВЛК удаленно и заранее.
Сервис уже был внедрен во всех военных поликлиниках, где можно пройти амбулаторное ВЛК (без госпитализации). Активнее всего Очередь пользуются в Киеве, Одессе, Днепре и Виннице. Минобороны планирует привлечь всех начальников медицинских служб воинских частей в пользование этим сервисом.
Одно из основных преимуществ – для военных исчезает потребность приезжать в поликлинику на 8 утра и целый день ждать приема к нужному врачу,
– говорится в сообщении Минобороны.
Этот сервис также поможет улучшить качество услуг, ведь на основе записей и прохождения военно-врачебной комиссии представители заведений анализируют информацию о загруженности заведений и дефиците специалистов.
В Минобороны сообщили, что доступ к ЕЧЕРГЕ открыли для всех начальников медицинских частей.
Для того чтобы военнослужащие получили возможность записываться через еЧергу, начальник медицинской службы должен обратиться в учреждение здравоохранения, в зоне подчинения которого находится подразделение, и получить от поликлиники инструкцию для последующей регистрации. После этого для него открывается кабинет, через который он сможет записывать военнослужащих на ВЛК и прием к врачам.
В Украине функционирует также "еОберіг"
- Военный учет в Украине будут вести онлайн. Именно для этого был создан реестр "Оберіг", система уже работает и по состоянию на октябрь 2023 года заполнена на 90%.
- В режиме автоматического обмена в систему "Оберег" попадает информация из других электронных реестров.
- Все эти данные будут доступны Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки.
- А доступ к реестру для граждан возможен через приложение Действие – в нем можно будет подать сведения о себе в ТЦК в электронном виде, а также проверить наличие данных о включении себя в реестр.