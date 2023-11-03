Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил в интервью LIGA.net, что люди имеют страх. Однако должностное лицо заверило, что защищаться должны все – все должны иметь навыки защиты, прежде всего – себя, пишет 24 Канал.

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Что Данилов сказал о демобилизации

Алексей Данилов ответил на вопрос, есть ли комплексное видение у Ставки Верховного Главнокомандующего вопроса демобилизации.

Если возникает тот или иной вопрос, который требует рассмотрения Ставки, каждый член Ставки имеет право предоставить в аппарат СНБО свои предложения. Прежде всего, это касается тех, кто непосредственно имеет отношение к военному делу. Валерий Федорович Залужный, министр обороны (Умеров – 24 Канал) и генерал Шаптала постоянно там присутствуют. Если они подают нам документы – мы не имеем права не рассмотреть,

– заявил секретарь СНБО.

В то же время он добавил, что на Ставке могут обсуждать многие вопросы, однако для перехода их в приказ Верховного Главнокомандующего должно быть официальное представление в аппарат СНБО кого-либо из членов Ставки.

Алексей Данилов также прокомментировал тезис, что отсутствие решения о демобилизации может взорвать общество изнутри. Чиновник отметил, что понимает, что люди должны отдыхать.

"Я думаю, что, послушав наш разговор, члены Ставки, непосредственные военные, сделают предложения, что должны быть определены какие-то правила", – заявил Данилов.

В то же время он заверил, что это не значит, что у военных нет отдыха, ведь бригады отправляются на восстановление. Более того, есть такие бойцы, которых оттуда и не вытащишь из-за желания воевать.

Демобилизация в Украине: коротко