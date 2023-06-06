Несмотря на это, он отметил, что ротацию украинских защитников проводят непрерывно. Об этом глава государства заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский рассказал о демобилизации в Украине

Президент Украины заявил, что как такового процесса демобилизации в Украине пока нет. По его словам, это связано с активными военными действиями на фронте.

О демобилизации, мне кажется, рано говорить. Война продолжается,

– отметил он.

Соответственно, все процессы по мобилизации украинских солдат будут продолжаться и дальше.

Какая ситуация в Украине с ротацией

Зеленский подчеркнул, что ротация украинских солдат продолжается. Он отметил, что это происходит тогда, когда наши защитники испытывают усталость от постоянного пребывания на фронте.

"Ротационные шаги проходят под руководством Главкома и Генштаба", – подчеркнул он.

Напоследок президент заверил, что если у военных проблем с ротацией, то он будет лично поднимать этот вопрос среди военного командования. По его мнению, наше руководство должно знать, чем живет сегодня украинский защитник, а также нуждается ли он в восстановлении и отдыхе.

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