Попри це він зазначив, що ротацію українських захисників проводять безперервно. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про демобілізацію в Україні

Президент України заявив, що як такого процесу демобілізації в Україні наразі немає. За його словами, це пов'язано з активними військовими діями на фронті.

Про демобілізацію, мені здається, зарано говорити. Війна продовжується,

– зазначив він.

Відповідно всі процеси з мобілізації українських солдатів триватимуть і далі.

Яка ситуація в Україні з ротацією

Зеленський наголосив, що ротація українських солдатів продовжується. Він зазначив, що це відбувається тоді, коли наші захисники відчувають втому від постійного перебування на фронті.

"Ротаційні кроки відбуваються під керівництвом Главкому і Генштабу", – підкреслив він.

Наостанок президент запевнив, що якщо військові мають проблеми з ротацією, то він буде особисто піднімати це питання серед військового командування. На його думку, наше керівництво має знати чим живе сьогодні український захисник, а також чи має він потребу у відновленні та відпочинку.