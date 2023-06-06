Попри це він зазначив, що ротацію українських захисників проводять безперервно. Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, повідомляє 24 Канал.
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Зеленський розповів про демобілізацію в Україні
Президент України заявив, що як такого процесу демобілізації в Україні наразі немає. За його словами, це пов'язано з активними військовими діями на фронті.
Про демобілізацію, мені здається, зарано говорити. Війна продовжується,
– зазначив він.
Відповідно всі процеси з мобілізації українських солдатів триватимуть і далі.
Яка ситуація в Україні з ротацією
Зеленський наголосив, що ротація українських солдатів продовжується. Він зазначив, що це відбувається тоді, коли наші захисники відчувають втому від постійного перебування на фронті.
"Ротаційні кроки відбуваються під керівництвом Главкому і Генштабу", – підкреслив він.
Наостанок президент запевнив, що якщо військові мають проблеми з ротацією, то він буде особисто піднімати це питання серед військового командування. На його думку, наше керівництво має знати чим живе сьогодні український захисник, а також чи має він потребу у відновленні та відпочинку.