Когда в Украине могут запустить электронное бронирование от мобилизации: в Минобороны ответили

В Украине планируют запустить электронное бронирование от мобилизации. Сейчас Минобороны совместно с другими министерствами работает, чтобы запустить этот сервис как можно быстрее.

Заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко отметила, что есть очень высокая вероятность, что запустить электронное бронирование могут и в течение лета.

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Как будет работать е-бронирование от мобилизации

Черногоренко отметила, что электронное бронирование будет доступно на портале Дія. В то же время Министерство обороны в этом вопросе будет выступать только системой-партнером.

Каждый руководитель предприятия получит доступ к записям в реестре Пенсионного фонда в отношении своих работников, которые подлежат бронированию. Руководитель сможет бронировать их онлайн. Эта информация будет сразу передаваться в реестр Оберіг. Затем каждый забронированный пользователь Резерв+ получит соответствующий статус в приложении в своем смартфоне,

– отметила заместитель главы Минобороны.

Она также пояснила, что статус электронного бронирования будет отображаться при формировании электронного военно-учетного документа через приложение Резерв+. Поэтому фактически это должно занять всего несколько минут.

"Списки забронированных будут направляться в реестр военнообязанных, то есть в Оберег. Реестр военнообязанных будет проверять данные в Пенсионном фонде, далее будет составляться в реестре финальный статус забронированного. И в эту же секунду человек, перезапросив свой электронный военно-учетный документ, увидит его уже в новом формате со строкой "забронирован"", – объяснила Черногоренко.

Когда проект с е-бронированием может быть запущен

Заместитель министра обороны также отметила, что сейчас в вопросе запуска электронного бронирования от мобилизации речь идет о взаимодействии нескольких министерств. В частности, Министерства экономики, Министерства цифровой трансформации, Министерства обороны, а также Пенсионного фонда.

Мы делаем все, чтобы запустить как можно быстрее этот сервис, потому что он давно уже актуально и очень нужен людям,

– сказала Черногоренко.

Она также отметила, что в случае появления каких-то конкретных дат относительно запуска электронного бронирования, будут также и соответствующие анонсы.