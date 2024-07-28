В Минэкономики рассказали, сколько работников предприятий уже забронировали через Дию

Через платформу "Дия" уже забронировали 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны.

О результатах бронирования в "Дие" рассказала первый вице-премьер-министр экономики Украины Юлия Свириденко.

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Сколько работников забронировали через "Дию"

В Украине критически важные для экономики предприятия могут бронировать своих работников от мобилизации. С 17 июля также появилась возможность электронного бронирования через приложение "Дия".

На сегодня через платформу "Дия" забронировали 76 тысяч сотрудников критически важных предприятий и тех предприятий, которые работают на нужды Сил безопасности и обороны. И это только с прошлой среды, когда услуга заработала,

– рассказала Свириденко.

Ранее в Минцифры сообщали, что бронированием через "Дию" воспользовались как частные компании, так и государственные предприятия, а также коммунальной собственности.

Если решение о бронировании положительное, система автоматически переводит военнообязанного на специальный воинский учет, после чего он будет считаться забронированным.

К слову, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров также рассказал алгоритм электронного бронирования в "Дие". По его словам, весь процесс электронного бронирования длится до часа.