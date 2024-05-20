Электронные направления на ВВК планируют выдавать через Резерв+
Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных в приложение Резерв+.
Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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По ее словам, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.
Фактически не осуществляя визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она.
Планы по цифровизации ВЛК
Также Черногоренко отметила, что процесс взаимодействия гражданина и ВВК нужно также делать цифровым.
"Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВВК", – отметила представитель оборонного ведомства.
В то же время, по ее словам, главная цель усилий, чтобы и ТЦК и П, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан.
До конца июня, в начале июля в Минобороны обещают представить революционную картину.
Почему это актуально
- После принятия закона о мобилизации, часть военнообязанных должна будет повторно пройти военно-врачебную комиссию. Прежде всего, речь о лицах, которые имели статус "ограниченно годных".
- Выводы военно-врачебной комиссии для военнообязанных граждан Украины действительны 5 лет.