Электронные направления на ВВК планируют выдавать через Резерв+

Минобороны планирует добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию для военнообязанных в приложение Резерв+.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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По ее словам, в Минобороны планируют добавить функцию электронных направлений на ВВК в ближайших обновлениях.

Фактически не осуществляя визит в ТЦК и СП для того, чтобы исключительно получить направление на ВВК, мы сможем его в удобном виде получить в приложении", - пояснила она.

Планы по цифровизации ВЛК

Также Черногоренко отметила, что процесс взаимодействия гражданина и ВВК нужно также делать цифровым.

"Работаем над этим, чуть позже выйдем с нашим анонсом, что мы делаем и в контексте работы ВВК", – отметила представитель оборонного ведомства.

В то же время, по ее словам, главная цель усилий, чтобы и ТЦК и П, и военно-врачебная комиссия для военнообязанных были максимально удобными, большинство процессов были цифровыми, и чтобы это было удобно для граждан.

До конца июня, в начале июля в Минобороны обещают представить революционную картину.

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