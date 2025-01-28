Когда запустят электронные направления на ВВК в Резерв+: в Минобороны назвали дату

В приложении Резерв+ с 31 января появится возможность получать электронные направления на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Об этом во вторник, 28 января, сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет 24 Канал.

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Электронные направления на ВВК в Резерв+

Черногоренко указала, что сначала услуга будет доступна для тех, кто хочет пройти медицинский осмотр по собственному желанию, а впоследствии ее расширят на всех, кто получил повестку на ВВК.

По ее словам, уже набрали команду тестировщиков, и сегодня все получают письма и начинают тест.

В то же время чиновница подчеркнула, что реформа ВВК не ограничится только цифровизацией. "Работаем над другими изменениями – взаимодействие информационных систем Минздрава и Минобороны и возможность самостоятельно выбрать в Резерв+ медицинское учреждение для ВВК", – добавила она.

Все для того, чтобы процесс был удобным и прозрачным. А решение о пригодности рассматривались независимо и анонимно,

– отметила заместитель министра.

Напомним, что Правительство приняло введение электронных направлений на ВВК для военнообязанных. Подробности, читайте в материале 24 Канала.