"Электронный кабинет Защитника" поможет получить около 200 различных услуг, – Кличко

В Киеве готовятся запустить "Электронный кабинет Защитника". Около 200 государственных и муниципальных услуг военные смогут оформить через смартфон.

О новом сервисе рассказал мэр Киева Виталий Кличко. Об особенностях "Электронного кабинета Защитника" читайте дальше.

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"Когда наши защитники возвращаются домой, все говорят об одной из главных проблем: чтобы подтвердить свой статус, им нужно собрать множество документов в куче инстанций. Именно поэтому Киев, как современный цифровой город, разрабатывает и внедряет "Электронный кабинет Защитника". В нем можно будет быстро заказать и оформить около 45 муниципальных услуг и более 140 – государственных. От социальных и медицинских – до образовательных и помощи в трудоустройстве", – сообщил Виталий Кличко.

Разработчики презентовали "Электронный кабинет Защитника" / Фото КГГА

В четверг, 8 июня, "Электронный кабинет Защитника" разработчики представили членам Координационного совета города по вопросам реинтеграции и поддержки киевлян-защитников.

Сервис позволит получать услуги по принципу "единого окна". В смартфоне, не выходя из дома, можно будет заказать одновременно все доступные услуги, узнать информацию о статусе заявки, получить обратную связь после ее рассмотрения. Запустить работу "Электронного кабинета Защитника" город планирует до конца 2023 года,

– подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко сообщал об увеличении финансирования из бюджета столицы на военные нужды до 1 миллиарда гривен. В частности, дополнительные средства были предусмотрены на обеспечение защитников необходимыми средствами для выполнения боевых задач, ремонт и техническое обслуживание военной техники и так далее. Также Виталий Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.