Про новий сервіс розповів мер Києва Віталій Кличко. Про особливості "Електронного кабінету Захисника" читайте далі.

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"Коли наші захисники повертаються додому, всі говорять про одну з головних проблем: щоб підтвердити свій статус, їм треба зібрати безліч документів у купі інстанцій. Саме тому Київ, як сучасне цифрове місто, розробляє та впровадить "Електронний кабінет Захисника". У ньому можна буде швидко замовити та оформити близько 45 муніципальних послуг та понад 140 – державних. Від соціальних і медичних — до освітніх і допомоги в працевлаштуванні", – повідомив Віталій Кличко.

Розробники презентували "Електронний кабінет Захисника" / Фото КМДА

У четвер, 8 червня, "Електронний кабінет Захисника" розробники презентували членам Координаційної ради міста з питань реінтеграції та підтримки киян-захисників.

Сервіс дозволить отримувати послуги за принципом "єдиного вікна". У смартфоні, не виходячи з дому, можна буде замовити одночасно всі доступні послуги, дізнатися інформацію щодо статусу заявки, отримати зворотний зв'язок після її розгляду. Запустити роботу "Електронного кабінету Захисника" місто планує до кінця 2023 року,

– підкреслив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко повідомляв про збільшення фінансування з бюджету столиці на військові потреби до 1 мільярда гривень. Зокрема, додаткові кошти були передбачені на забезпечення захисників необхідними засобами для виконання бойових завдань, на ремонт та технічне обслуговування військової техніки тощо. Також Віталій Кличко звернувся до мерії Берліна щодо гарантій безоплатного лікування у німецьких клініках важкопоранених українських бійців.