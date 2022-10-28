Электросистема Киева работает в экстренном режиме: когда ее восстановят
Источник:телеграм Виталия Кличко
Система энергообеспечения Киева 28 октября работает в экстренном режиме. Так что во всех районах столицы выключают электроснабжение.
Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко. Он отметил, что городские власти делают все для экономии электроэнергии.
Интересно В Киевской области будут продолжаться экстренные отключения света: устранить повреждение не удалось
Энергосистема работает в экстренном режиме:
Кличко рассказал, что в связи со значительным дефицитом электроэнергии – от 20 до 50% – система энергообеспечения столицы 28 октября работает в экстренном режиме. Поэтому электроснабжение временно отключается во всех районах Киева.
Если не будет чрезвычайных ситуаций, специалисты "Укрэнерго" надеются в течение 2-3 недель устранить дефицит, вызванный атаками российских варваров на объекты критической инфраструктуры,
– заметил городской голова.
По его словам, город делает все возможное, чтобы экономить потребление электроэнергии. В частности, на многих маршрутах коммунального общественного транспорта троллейбусы заменили автобусами. В то же время, метрополитен столица останавливать не собирается.
"В очередной раз призываю киевлян и бизнес сократить потребление электроэнергии! Риск большого блекаута, когда недостаток электроэнергии может привести к еще большим последствиям и еще более масштабному отключению, есть. Поэтому крайне важно экономить, чтобы этого не произошло", — подчеркнул Кличко.Обратите внимание! По словам мэра, дефицит электроэнергии в Киеве колеблется от 25 до 50% в зависимости от времени и наличия массового потребления.
Кратко об отключении света в Киеве
В Киеве обновят графики отключения электроснабжения. Теперь жители столицы будут сидеть без света не по 4 часа, а по 6. Однако специалисты обещают приложить максимум усилий, чтобы отключения электроэнергии не длились очень долго.
Заметим, что более жесткие ограничения подачи электроэнергии применяются в:
- Киеве,
- Киевской области,
- Житомирской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области.
Отключение электроэнергии в этих регионах может быть дольше 4 часов.
Стоит посмотреть - Сколько украинцы будут сидеть без света: видео