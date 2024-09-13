Самая титулованная украинская теннисистка посетила 4-й Саммит первых леди и джентельменов в Киеве

В Киеве состоялся 4-й Саммит первых леди и джентельменов, который посвятили защите детей. Самая титулованная украинская теннисистка посетила это событие и встретилась с Еленой Зеленской.

Элина Свитолина, экс-первая ракетка Украины, посетила 4-й Саммит первых леди и джентельменов в Киеве. Темой встречи стала защита детей в условиях войны, в школе, семье и киберспорте.

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Свитолина на Саммите первых леди и джентльменов

Элина Свитолина поблагодарила Елену Зеленскую за приглашение на Саммит. Теннисистка также была благодарна за возможность обсудить важнейшую проблему современности – это депортация детей из Украины.

Как украинский профессиональный спортсмен, я хотела бы рассказать вам о наших спортивных достижениях, планах на будущее и о том, как мы хотим развивать и продвигать спорт в Украине. Но сегодня я не в состоянии говорить об этом,

– заявила теннисистка.

Также Элина подчеркнула, что большая трагедия делает все это невозможным, ведь без детей не может быть будущего. Теннисистка отметила, что ни один план не сработает и ни одна мечта не сбудется.

Элина Свитолина на 4-м Саммите первых леди и джентельменов / Сообщение из инстаграма теннисистки

Напомним, что вчера, 12 сентября, Элина праздновала свое 30-летие. Также украинская теннисистка досрочно завершила сезон в связи с травмой.