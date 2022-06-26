Элитная Кантемировская дивизия снова понесла потери: под Изюмом ВСУ уничтожили 5 их танков из 12

Вооруженные Силы Украины в очередной раз нанесли потери "элитной" Кантемировской дивизии россиян. Возле Изюма в Харьковской области уничтожили сразу 5 из 12 танков этого подразделения сухопутных войск врага.

Об этом 26 июня сообщили в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Там также показали видео еще одной потери врага, которая произошла накануне.

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Сколько уже было разгромов Кантемировской дивизии

На записи, обнародованной бригадой, показали горящий бронетранспортер. Кроме того, на Изюмском направлении ликвидировали в этот день плавучий бронетранспортер.

Это далеко не первый разгром Кантемировской дивизии. 24 июня стало известно, что их разгромили уже в третий раз за время полномасштабного вторжения. Им тогда нанесли значительные потери в технике и живой силе.

Перед этим "элитные" войска России были разбиты в тяжелых боях 15 – 16 июня. Тогда удалось установить личности некоторых из погибших оккупантов. Среди них было много ребят 19 – 20 лет из Красноярского края, Тамбова, Карелии и Иркутской области.

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Об этой дивизии вспоминал офицер ВСУ

Недавно в интервью одному из СМИ о "кантимировцах" упомянул офицер 93 отдельной механизированной бригады Андрей Николайчук. Военный подчеркнул, что на самом деле этим оккупантам особенно досталось на Харьковщине.

Кантемировская дивизия была здесь у нас. Уже очень-очень грустно ей. У нас есть сведения о том, что по технике она почти уже не существует, по новейшим образцам, которые у них были,

– рассказал офицер.

Также он подчеркнул, что эти лучшие путинские солдаты отказываются вступать в бой с Вооруженными Силами Украины. На некоторых участках фронта отказы озвучивают 60% личного состава. Впоследствии информацию о массовых отказах в Кантемировской дивизии подтвердили и источники 24 канала в разведке.

Командир одного из полка дивизии застрелился

Еще в начале вторжения эта же дивизия понесла значительные потери на Сумщине. Относительно ее военных данных было немного, однако в колоннах разбитой техники было очень много той, которая находилась на вооружении "кантимировцев".

26 марта в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии России не очень легко перенес эти потери. А именно, покончил с собой, использовав табельное оружие.

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