Элитное подразделение оккупантов похоронено на полях Сумщины, – Арестович

Украина продолжает противостоять рашистскому оккупанту и вести активные боевые действия против захватчиков. Сейчас противник частично контролирует Бучу и Гостомель – там уже готовятся к уличным боям.

Об этом в эфире 24 канала рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он добавил, что продолжают мужественно держаться: Харьков, Чернигов, Ахтырка, Сумы.

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Сумчане похоронили элитное подразделение

В то же время Арестович подчеркнул, что во всей Сумской области оккупанты смогли захватить только один город – Тростянец.

А я напоминаю, что на Сумщину наступало элитное подразделение оккупантов, которое уже похоронено на ее полях. Это сделали сумчане,

– заявил Арестович.

Трижды Герои

Он также отметил, что безусловно все, кто защищает Украину, или другими способами приобщается к этому – герои. Однако люди, которые держат Чернигов, Сумщину, Ахтырку, Харьков и Мариуполь – Трижды Герои.

Будучи полуоточенными – они просто уничтожают российские войска, не давая им продвигаться,

– отметил Арестович.

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