Пресс-служба Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины обнародовала кадры службы элитного подразделения украинского флота.

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В ведомстве пообещали скоро показать, чем живут воины этого подразделения.

Среди тех, кто защищает главную гавань украинского флота, те, кого обычно не видят. Они выполняют задачи, которые даже через годы будут скрыты от общественности под грифом секретности,

– говорится в сообщении.

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