Пресс-служба Центральной телерадиостудии Министерства обороны Украины обнародовала кадры службы элитного подразделения украинского флота.
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В ведомстве пообещали скоро показать, чем живут воины этого подразделения.
Среди тех, кто защищает главную гавань украинского флота, те, кого обычно не видят. Они выполняют задачи, которые даже через годы будут скрыты от общественности под грифом секретности,
– говорится в сообщении.
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МВД готовит "Гвардию наступления"
- МВД Украины начало формировать новые штурмовые бригады. Они будут заниматься исключительно освобождением территорий от российских оккупантов.
- Игорь Клименко уточнил, что "Гвардия наступления" – это профессиональные штурмовые бригады МВД, "команды бойцов-патриотов, стремящиеся истребить врага и освободить оккупированные земли Украины". У них не будет никаких тыловых задач.
- Формирование подразделений продолжается. Основу уже составляют опытные военнослужащие, проявившие себя на передовой.
- Национальная гвардия Украины приглашает в "Буревой", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубеж", "Спартан" и легендарный "Азов". Государственная пограничная служба Украины ждет бойцов в бригаду "Стальная граница", а Национальная полиция Украины – в штурмовую бригаду "Лють".
- Записаться можно по ссылке storm.mvs.gov.ua. Или в определенных ЦНАПах, перечень которых есть на сайте. Также работает и горячая линия для консультаций – 0800100020.