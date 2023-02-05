Пресслужба Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України оприлюднила кадри служби елітного підрозділу українського флоту.

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У відомстві пообіцяли незабаром показати, чим живуть воїни цього підрозділу.

Серед тих, хто захищає головну гавань українського флоту, є ті, кого зазвичай не бачать. Вони виконують завдання, які навіть через роки будуть приховані від громадськості під грифом секретності,

– йдеться у повідомленні.

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