Пресслужба Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України оприлюднила кадри служби елітного підрозділу українського флоту.
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У відомстві пообіцяли незабаром показати, чим живуть воїни цього підрозділу.
Серед тих, хто захищає головну гавань українського флоту, є ті, кого зазвичай не бачать. Вони виконують завдання, які навіть через роки будуть приховані від громадськості під грифом секретності,
– йдеться у повідомленні.
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МВС готує "Гвардію наступу"
- МВС України почало формувати нові штурмові бригади. Вони будуть займатися винятково звільненням територій від російських окупантів.
- Ігор Клименко уточнив, що "Гвардія наступу" – це професійні штурмові бригади МВС, "команди бійців-патріотів, які прагнуть винищити ворога та звільнити окуповані землі України". У них не буде жодних тилових завдань.
- Формування підрозділів триває. Основу вже складають досвідчені військовослужбовці, які проявили себе на передовій.
- Національна гвардія України запрошує у "Буревій", "Червону калину", "Кара-Даг", "Рубіж", "Спартан" та легендарний "Азов". Державна прикордонна служба України чекає на бійців у бригаді "Сталевий кордон", а Національна поліція України – у штурмовій бригаді "Лють".
- Записатися можна за посиланням storm.mvs.gov.ua. Або ж у визначених ЦНАПах, перелік яких є на сайті. Також працює і гаряча лінія для консультацій – 0800100020.