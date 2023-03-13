Митрополита Харьковского УПЦ МП заметили в элитном отеле во Львовской области

Митрополита Харьковского и Богодуховского УПЦ МП Онуфрия заметили в пятизвездочной гостинице Rixos Prykarpattya в Трускавце. Он отправился туда на элитный отдых.

Настоящее имя митрополита Онуфрия – Олег Легкий. 52-летний архиепископ заехал в элитную гостиницу 6 марта вместе со своей женщиной и братом.

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Митрополит Харьковский УПЦ МП был замечен в элитном отеле

Rixos Prykarpattya – одна из самых дорогих гостиниц Трускавца. Самый дешевый номер стоит от 3 310 гривен в сутки, а "люкс" – от 9 460 гривен в сутки. Самые дорогие – трехкомнатные апартаменты с кухней и двумя ванными – от 27 720 гривен.

Как стало известно, митрополит Онуфрий приехал в гостиницу на авто Range Rover Autobiography 2018 года выпуска, который стоит около 10 0000 долларов. Он планирует отдыхать там минимум неделю.



Онуфрий вместе с женой приехал во Львовскую область / Скриншот



Авто Онуфрия / Скриншот



Онуфрия заметили в пятизвездочном отеле Rixos Prykarpattya / Скриншот

Что известно о митрополите Харьковском УПЦ МП Онуфрие

Архиепископ Онуфрий имеет элитную недвижимость в Харькове – дома по 500 квадратных метров, VIP-квартиры и земельные участки, а также целый автопарк элитных авто и яхту.

Также Онуфрий имеет дом в Алуште, квартиру в Печерском районе Киева и владеет несколькими фирмами, которые некоторые из них имеют признаки фиктивности.

Онуфрий в 2012 году назначен архиепископом Харьковским и Богодуховским УПЦ МП, а также ректором Харьковской духовной семинарии и настоятелем Свято-Покровского мужского монастыря в Харькове.

В общем состояние Онуфрия составляет 4,5 – 7,5 миллиона долларов.

Паша "Мерседес" во время богослужения пугал людей "апокалипсисом"

В сети распространяют видео, как во время богослужений Паша "Мерседес" жалуется на выдворение монахов из Лавры. Более того, Лебедь начал запугивать верующих "апокалипсисом".

"Наверное, апокалипсис начинается с Украины", – истерически заорал Паша "Мерседес".

Также он подчеркнул, что монахи УПЦ МП будут "до последнего отстаивать свои права".