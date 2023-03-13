Справжнє ім’я митрополита Онуфрія – Олег Легкий. 52-річний архієпископ заїхав в елітний готель 6 березня разом зі своєю жінкою та братом.

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Митрополита Харківського УПЦ МП помітили в елітному готелі

Rixos Prykarpattya – один із найдорожчих готелів Трускавця. Найдешевший номер коштує від 3 310 гривень за добу, а "люкс" – від 9 460 гривень за добу. Найдорожчі – трикімнатні апартаменти з кухнею та двома ваннами – від 27 720 гривень.

Як стало відомо, митрополит Онуфрій приїхав до готелю на авто Range Rover Autobiography 2018 року випуску, який коштує близько 10 0000 доларів. Він планує відпочивати там щонайменше тиждень.



Онуфрій разом з дружиною приїхав на Львівщину / Скриншот



Авто Онуфрія / Скриншот



Онуфрія помітили у п’ятизірковому готелі Rixos Prykarpattya / Скриншот

Що відомо про митрополита Харківського УПЦ МП Онуфрія

Архієпископ Онуфрій має елітну нерухомість у Харкові – будинки по 500 квадратних метрів, VIP-квартири й земельні ділянки, а також цілий автопарк елітних авто та яхту.

Також Онуфрій має будинок в Алушті, квартиру у Печерському районі Києва і володіє кількома фірмами, які деякі з них мають ознаки фіктивності.

Онуфрій у 2012 році був призначений архієпископом Харківським і Богодухівським УПЦ МП, а також ректором Харківської духовної семінарії та настоятелем Свято-Покровського чоловічого монастиря в Харкові.

Загалом статки Онуфрія становлять 4,5 – 7,5 мільйона доларів.

Паша "Мерседес" під час богослужіння лякав людей "апокаліпсисом"

У мережі поширюють відео, як під час богослужінь Паша "Мерседес" скаржиться на виселення монахів з Лаври. Ба більше, Лебідь почав залякувати вірян "апокаліпсисом".

"Напевно апокаліпсис починається з України", – істерично заволав Паша "Мерседес".

Також він наголосив, що монахи УПЦ МП будуть "до останнього відстоювати свої права".