Элитные русские бойцы просят у крестьян хлеба и сдаются в плен десятками, – Арестович

У украинцев нет шапкозакидательского настроения, но есть боевой драйв. Совершенно иная ситуация – у российских войск. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович в белорусском телеэфире.

"У нас нет шапкозакидательских настроений. Но мы говорим о том, что сломали российские планы. Мы в боевом драйве – да. Действуем активно – да. Но шапками не кидаем", – так Алексей Арестович прокомментировал моральный дух украинцев. А что же у россиян?

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Арестович оценил моральный дух российских войск в Украине

Что касается морального духа россиян – о нем свидетельствуют, по словам советника главы Офиса Президента:

Во-первых, конкретные факты массовой сдачи в плен. Причем, сдачи в городах, которые давно обошла российская армия. Сумы, Чернигов.

Во-вторых, это множество пленных. Только в Сумах – более 50 человек.

Сегодня "набирали" тех, кто пешком пробирался к российской границе. Причем это – бойцы из элитных российских подразделений, в частности – из 4 танковой дивизии 1 танковой армии. Которые сейчас просто подходят к крестьянам и просят хлеба,

– рассказал Арестович.

"Раньше я отслеживал данные о пленных и убитых. Теперь их такой поток, что просто времени нет даже следить за тем", – подытожил представитель ОП.

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