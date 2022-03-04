"У нас немає шапкозакидальних настроїв. Але ми говоримо про те, що зламали російські плани. Ми у бойовому драйві – так. Діємо активно – так. Але не шапками кидаємося", – так Олексій Арестович прокоментував моральний дух українців. А що ж у росіян?

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Арестович оцінив моральний дух російських військ в Україні

Щодо морального духу росіян – про нього свідчать, за словами радника глави Офіса Президента:

По-перше, конкретні факти масової здачі у полон. Причому здачі у містах, які давно обійшла російська армія. Суми, Чернігів.

По-друге, це величезна кількість полонених. Тільки в Сумах – понад 50 людей.

Сьогодні "набирали" тих, хто пішки пробирався до російського кордону. Причому це – бійці з найелітніших російських підрозділів, зокрема – з 4 танкової дивізії 1 танкової армії. Які зараз просто підходять до селян і просять хліба,

– розповів Арестович.

"Раніше я відстежував дані про полонених і вбитих. Тепер їх такий потік, що просто часу немає навіть стежити за тим", – підсумував представник ОП..

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