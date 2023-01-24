Элитный десант вместо "вагнеровцев": почему Россия меняет тактику

Кадровые изменения среди российского военного руководства скажутся на тактике ведения войны. Наемников ППК "Вагнер" могут заменить российскими регулярными войсками.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Алексей Гетьман. Он убежден, что неудачи ЧВК "Вагнер" хотят компенсировать действиями регулярной армии России.

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Украинская разведка сообщила, что по возвращению Валерия Герасимова к руководству войной в Украине россияне на передовую будут отправлять отряды элитных десантников.

По словам Гетьмана, россияне уже стали использовать свои элитные части. Так Бахмут штурмовали войска Евгения Пригожина и "свежемобилизованные". После того как это не сработало, к ним присоединились российские десантники.

Потери среди спецназовцев

Россия уже потеряла большое количество спецназовцев, заметил военный эксперт. По некоторым оценкам, под Бахмутом было убито около 5 тысяч россиян, ранено около 10 тысяч. В общей сложности группировка там насчитывала около 50 тысяч "вагнеровцев", мобилизованных и так называемой элитной дивизии.

Количество уничтоженных спецназовцев может говорить, что того количества, которое нужно для более или менее мощных действий у них уже нет,

– добавил Гетман.

Подготовить их так быстро в России не смогут, потому что на подготовку спецназовцев нужно не несколько недель, а несколько лет.

К чему приведет смена руководства

Гетман подчеркнул, что Пригожин потерял позиции первенства в глазах Путина, потому что ему не удалось выполнить запланированное. Хотя тот и отчитывался несколько раз, что Бахмут и Соледар уже захвачены, но это оказалось ложью. Поэтому вожжи управления перешли к тренированным бойцам Гарасимова и Шойгу.

Военный эксперт предполагает, что тактика россиян на поле боя несколько изменится. Ведь Герасимову нужно перенять дела, понять, в каком состоянии находятся войска и тогда он начнет планировать.

Гетман уверен, что Герасимов и Шойгу будут планировать более продуманные операции, чем ПЧВК "Вагнер", поэтому проще Украине не станет.

Однако вряд ли у них есть такие мощные силы, чтобы прямо сегодня можно было предпринимать мощные действия, даже учитывая приказ Владимира Путина до 1 марта "освободить" города.

– подчеркнул говорящий.

Гетман об изменении тактики России: смотреть видео

Что изменится в ракетных обстрелах

Гетман вспомнил слова Алексея Резникова о том, что в России осталось около 550 высокоточных ракет.

Учитывая бездумное их использование Сергеем Суровикиным, мы надеемся, что это прекратится или существенно уменьшится. Эти обстрелы не достигли цели, которую они ставили – не уничтожили нашу гражданскую инфраструктуру,

– подчеркнул Гетман.

Он отметил, что российские обстрелы были неоправданны. Если сравнивать сколько денег они потратили, и сколько ущерба нанесли Украине – это не соразмерные суммы.

Признание "СВО" войной

Военный эксперт напомнил, что в эфирах российских пропагандистов уже звучит понятие "Третья мировая война". Эксперт предполагает, что Путин может объявить ее официально и тогда начнется широкомасштабная мобилизация, экономику Россия переведет полностью на военные рельсы, национализирует все предприятия, занимающиеся военной промышленностью.

Герасимов был управляющим генерального штаба. Назначать руководителя генерального штаба командовать группировкой войск "специальной военной операции" – так не бывает. Начальника генерального штаба могут назначить руководить войсками только в случае, если идет полномасштабная война,

– добавил спикер.

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