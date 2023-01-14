Элиты России молятся на деньги, – Невзлин о намерении Эстонии конфисковать активы врага

В России с новой силой развернулась война за активы. Эту тему раскачивают попавшие под санкции люди, живущие не на территории страны-агрессорки.

Об этом для 24 Канала рассказал российский оппозиционер Леонид Невзлин. Он отметил, что российским олигархам стало труднее жить.

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"Если помните, недавно были задержания, связанные с тем, что подсанкционные олигархи, решившие не возвращаться в Россию, получают деньги из России обманными путями. Однако их действия отслеживают. Особенно в Великобритании", – сказал Невзлин.

Обратите внимание – Леонид Невзлин о конфискации денег в России: смотрите видео

По словам политика, в этом направлении очень хорошо работает правоохранительная система Великобритании. Она постоянно сообщает новости.

"Недавно был коррупционный скандал, связанный с золотыми визами. Оказывается, в Великобритании подкупили часть чиновников за то, чтобы давать золотые визы за инвестиции россиянам, которые были уголовными", – отметил политик.

Российские олигархи хотят жить как раньше

Невзлин рассказал, что российские олигархи не хотят жить за деньги, которые им позволяют, и получают ресурсы незаконными путями. Политик отметил, что безразлично на налоговую систему России. Волнует то, что есть санкции, которые россияне нарушают.

"Люди готовятся к судам, чтобы доказать – они ничего не нарушали, не связаны с Путиным и не причастны к войне. Отсюда идет весь шум. Находящиеся в России перевели активы в места, не контролируемые американской и европейской финансовыми системами. Однако это до поры до времени", – рассказал политик.

Он сказал, что олигархи Кремля хоронят свои деньги в Саудовской Аравии, Кувейте, Латинской Америке. По словам Невзлина, сейчас у них денег гораздо больше, чем у самой России.

Элита в России сейчас очень религиозна и имеет нового бога, который называется "деньги". Они постоянно молятся об этом и хотят, чтобы денег было все больше и больше. Даже во время войны начинаются споры о собственности, – сказал Невзлин.

Надо уже конфисковывать замороженные деньги

Политик отметил, что нужно двигать процесс конфискации денег в России для Украины, как это предлагает Эстония, чтобы не было никаких задержек в дальнейшем. Невзлин сказал, что до сих пор не решен вопрос, что делать с активами центрального банка.

"Там заморожены 300 миллиардов долларов. Закона, что с ними делать, нет. Забрать деньги просто так нельзя. США не хотят нарушать законы, потому что многие центральные банки хранят деньги в их резервной системе. Для США это очень выгодно", – сообщил Невзлин. .

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По его словам, законы по изъятию денег находятся на вопросе разработки. Невзлин подчеркнул – вопрос нужно решать уже, потому что если списать на суды и репарации, то это займет десятки лет.

"Другая часть – это деньги чиновников и олигархов. Только сейчас начинают появляться результаты расследований об их активах. Их без сомнения нужно замораживать, потому что эти деньги по закону можно конкретно забрать и отправить в Украину независимо от того, какие будут дела в судах. Я почти уверен, что олигархи проиграют все суды", – считает Невзлин.