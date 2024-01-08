После 1,5 года работы: премьер-министр Франции Элизабет Борн уходит в отставку

Глава французского правительства Элизабет Борн 8 января подала в Елисейский дворец заявление об отставке. Президент Франции Эммануэль Макрон принял это заявление.

Борн ушла в отставку через полтора года после того, как заняла должность премьер-министра. В частности это происходило с мая 2022 года.

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Элизабет Борн подала в отставку с должности премьера

В своем заявлении об отставке Борн отметила важность продолжения реформ, отмечая "срочность этого в нынешних обстоятельствах". Она пообещала сотрудничать с действующим правительством по текущим вопросам до назначения новой администрации.

Впоследствии стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон официально принял отставку Борна. В социальной сети X он выразил благодарность бывшей главе французского правительства за ее выдающиеся заслуги французской нации.

Премьер-министр, дорогая Элизабет Борн, ваша работа на благо нашей нации ежедневно была образцовой. Вы реализовали наш проект с мужеством, благосклонностью и решительностью государственного деятеля. Благодарю вас от всей души,

– написал он.

Во французском издании France24 отметили, что отставка Борна не приведет к изменению политического курса Франции. Журналисты подчеркнули, что это скорее сигнализирует о желании Макрона сосредоточиться на новых приоритетах внутри страны.

Стоит подчеркнуть, что Элизабет Борн стала второй женщиной, занявшей должность премьер-министра Франции. Еще с 2017 года она занимала руководящие должности во французском правительстве.

Обратите внимание! Французские издания начали сообщать информацию о возможной отставке главы французского правительства еще несколько дней назад. Это происходило на фоне роста недовольства населения реформами Макрона.

Примечательно, что пока Елисейский дворец официально пока не объявлял, кого Макрон хочет предложить на должность премьера. Однако журналисты предполагают, что это могут быть министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, бывший министр сельского хозяйства Жюльен Денорманди или министр образования Габриэль Атталь.