Об этом 24 каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он пояснил, что Турция с 1 декабря не пропускает через свои проливы Босфор и Дарданеллы любой незастрахованный танкер.

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Иван Усс отметил, что поскольку большинство страховых компаний так или иначе связаны с Европейским Союзом, то лодки, перевозящие российскую нефть с ценой выше 60 долларов за баррель, элементарно не будут застрахованы.

Танкеры с российской нефтью не будут страховать

Главный консультант сказал, что незастрахованные танкеры с российской нефтью не смогут пройти через Босфор и Дарданеллу. А это единственный выход из Черного в Средиземное море.

Инфраструктура экспорта нефти на лодках России построена так, что вся нефть загружается именно на российских портах, расположенных в Черном море,

– объяснил Иван Усс.

Он также отметил, что нефть – это главный товар, который продает Россия. Хотя Москва еще торгует газом, пшеницей, алмазами и частично металлами, однако ведущий товар – именно нефть.

Почему цену определили в 60 долларов за баррель

Тарас Усс рассказал, что по поводу лимита цены на российскую нефть продолжалось немало дискуссий. До последнего Европейский Союз не мог согласовать эту цену. В частности, Польша заявляла, что 60 долларов за баррель – это слишком дорого.

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По мнению консультанта, сейчас цена на рынках российской нефти марки Urals составляет 71 доллар за баррель. То есть цена 60 долларов, как считает Усс, ниже, однако не существенно.

В то же время он пояснил, что согласно договоренностям Европейского Союза, ограничение цены на российскую нефть будет пересматриваться каждые две недели.

И если будут основания снизить эту цену, ее будут снижать, потому что рыночная экономика никуда не исчезла,

– сказал Усс.

По его мнению, есть ощущение, что нефть в мире будет дешеветь. Поскольку еще два месяца назад нефть марки Brent – самая эталонная в мире – стоила более 100 долларов, а сейчас цена на нее снизилась до 87 долларов за баррель. Также были дни, когда цена падала до 81 доллара.

Тарас Усс считает, что если на рынках цена на российскую нефть марки Urals опустится, то и ограничение цены ЕС или так называемый прайс-кеп будет также снижаться.

Ждем санкций для трубопроводной нефти

Как отметил главный консультант Национального института стратегических исследований, ожидалось, что российская экономика не выдержит санкций, введенных ранее. Однако экономика России несмотря на все ожидания продержалась.

Тарас Усс рассказал, что отдельные российские аналитики писали, что они не думали, что у России есть такие резервы.

Даже Центральный банк России в своих отчетах писал, что у них есть резервы на несколько месяцев, не больше. Тем не менее видим, что они держатся,

– сказал Усс.

В то же время он подчеркнул, что пока не было столь сильного удара по нефти для российской экономики. И этот удар усилится в феврале, когда ограничения коснутся не только нефти, но и нефтепродуктов.

Будем ждать решения еще по трубопроводной нефти. Потому что пока речь идет о доставляемой лодками нефти. А вот если еще и по трубам не будет нефти, то удар станет гораздо больше,

– считает главный консультант.

Он рассказал, что такие санкции и ограничения – это, прежде всего, демонстрация России того, что ее шаг за шагом "выпиливают" из мировой экономики.

Россию "выпиливают" из мировой экономики

По мнению Уса, это делается, чтобы все потенциальные инвесторы, до сих пор желающие вкладывать деньги в Россию, понимали, что там через некоторое время экономика вообще не будет привлекательной.

Те компании, которые работают в России, считают, что российский рынок может что-то им дать. Такие компании будут понимать, что этот рынок приходит в упадок. И динамика об этом свидетельствует,

– говорит Усс.

Он рассказал, что в России количество непогашенных микрокредитов выросло до 43%. Это означает, что все меньшее количество россиян верят в свою финансовую систему. И эта ситуация, по мнению Уса, будет ухудшаться для России.

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Именно поэтому, отметил консультант, для внешних игроков иметь бизнес в России – это гипотетически подвергаться большим убыткам. И такое положение будет очень сильно на них давить.

Долго ли Россия продержится

Тарас Усс считает, что экономика России продержится максимум до конца следующего года.

Он предположил, что уже в первой половине 2023-го в России начнутся существенные проблемы получения средств для бюджета и перенаправления этих средств для пенсий и зарплат.

Задержание пенсий и зарплат – это то, что ожидает Россию в первой половине 2023 года,

– подытожил Тарас Усс.

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