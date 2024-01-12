Это произошло через несколько часов после того, как было поражено более 60 целей йеменских хуситов. Пока нет никакой информации о пострадавших или повреждении вследствие громких звуков.

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В Йемене снова неспокойно

Журналисты CNN сообщили, что новые взрывы прогремели в западном портовом городе Йемена Ходейда около 8 часов 35 минут по местному времени. До этого йеменские хуситы отмечали, что по районах вокруг аэропорта Ходейды нанесли удары ночью.

Один из местных жителей рассказал журналистам, что видел, как со стороны аэропорта поднимается дым. Он также предоставил видео, как доказательство своих слов, где виден дым, поднимающийся со стороны йеменского аэропорта. Однако журналисты не опубликовали эти снимки.

В Министерстве обороны США пока не комментировали новые взрывы в Йемене. Поэтому пока неизвестно, были ли это новые удары по хуситам, или это были взрывы не связанные с боевыми действиями в стране.

США и Великобритания поразили более 60 целей хуситов