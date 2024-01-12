Це сталося через кілька годин після того, як було вражено понад 60 цілей єменських хуситів. Наразі немає жодної інформації про постраждалих чи пошкодження внаслідок гучних звуків.

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У Ємені знову неспокійно

Журналісти CNN повідомили, що нові вибухи пролунали в західному портовому місті Ємену Ходейда близько 8 години 35 хвилин за місцевим часом. До цього єменські хусити зазначали, що райони навколо аеропорту Ходейди зазнали ударів вночі.

Один з місцевих жителів розповів журналістам, що бачив, як з боку аеропорту піднімається дим. Він також надав відео, як доказ своїх слів, де видно дим, що піднімається з боку єменського летовища. Однак наразі журналісти не опублікували ці знімки.

Наразі у Міністерстві оборони США не коментували нові вибухи у Ємені. Тож наразі достеменно невідомо, чи були це нові удари по хуситах, або ж це були вибухи не пов'язані із бойовими діями в країні.

США і Британія вразили понад 60 цілей хуситів