Родина хуситов, по ком ударили США и Великобритания: показываем на карте, где расположен Йемен

США и Великобритания поздно ночью 12 января нанесли удары по военным объектам хуситов. Эта военная группировка расположена в Йемене.

Йеменские хуситы представляли большую угрозу для кораблей в Красном море, ведь постоянно наносили удары по ним дронами или ракетами. Где именно находится Йемен, откуда походят хуситы – читайте в материале 24 Канала.

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Где находится Йемен на карте

Йеменская Республика – государство, расположенное в Юго-Западной Азии, в южном регионе Аравийского полуострова на Ближнем Востоке. Общая площадь территории страны составляет 527 970 квадратных километров, а последние данные переписи 2011 показывают, что население превышает 25 миллионов жителей.

Йемен закрепил свою позицию как 49 по величине и по популяции страну в мире. Несмотря на то, что официальная декларация Йеменом независимости состоялась в 1990 году, богатое историческое наследие страны охватывает более 3 000 лет, утверждая его как одно из старейших государств мира.

Страна также имеет выход к Красному морю. Столицей страны является город Сана. Название государства может быть переведено с арабского языка как "правая сторона" или "счастье", "благоденствие".

Где расположен Йемен: смотрите на карте

Следует отметить, что с 2015 года в Йемене идет гражданская война между правительством страны, хуситами и другими военными формированиями. В настоящее время хуситы контролируют большую часть мероприятия Йемена и имеют выход к Красному морю, что позволяет им совершать рейды на суда.

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Кроме того, Йемен является самой опасной страной Аравийского полуострова. Там уже несколько лет не прекращаются боевые действия против исламистов, сепаратистов и местных шиитов, активно поддерживаемых Ираном.

США и Британия нанесли удары по йеменским хуситам.