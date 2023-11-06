Такое мнение 24 Каналу выразил политолог из Израиля Михаил Пелливерт, заметив, что хусити не являются независимой силой, ведущей свою политическую линию. На самом деле это террористическое формирование зависит от Ирана и завоевало большую часть Йемена.

Читайте также Прокси Ирана: каких опасностей ждать Израиля со стороны Йемена

Появились ли новые угрозы для Израиля

Хуситы живут в бедности и нищете. У них даже нет минимальных условий жизни, к которым привыкли люди с Запада. Сначала это формирование терроризировало Саудовскую Аравию, пока в прошлом году страна не заключила с ними перемирие.

Сегодня они могут угрожать не только Израилю, но и Саудовской Аравии, американским военным базам в регионе. По словам политолога, на этом этапе они утверждают, что борются за освобождение Палестины, говорят, что не дадут проиграть ХАМАС, но на самом деле за всем стоит Иран и его интересы.

Хуситы расположены очень далеко от Израиля – это более 1700 километров. Все беспилотники, ракеты, которые они запускают, прежде всего летят через территорию Саудовской Аравии. В последние дни мы видели, что Саудовская Аравия их сбивает,

– рассказал Михаил Пелливерт.

Между Израилем и Саудовской Аравией нет прямых дипломатических отношений, но сегодня эти страны стали практически союзниками, поскольку вместе заинтересованы в нейтрализации хуситской угрозы.

Политолог из Израиля предположил каких действий ожидать от Йемена: смотрите видео

Хуситы могут серьезно влиять на ситуацию в Красном море, в частности на движение Баб-эль-Мандебским проливом. Они уже угрожают парализовать движение морских судов. Этот пролив и вообще Красное море является кратчайшим морским транспортным путем из Европы в Азию и Австралию. Но если хуситы пойдут на это, то получают не только военные, но и экономические последствия.

События разворачиваются небезопасно. В предыдущие дни было затишье из-за того, что ХАМАС истощен, террористы использовали большинство своих ракет, а Хезболла до сих пор полноценно не решила вступать ли в войну. Но это затишье очень обманчиво и об этом надо помнить,

– заметил Михаил Пелливерт.

Йемен атаковал Израиль: коротко