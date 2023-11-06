Таку думку 24 Каналу висловив політолог з Ізраїлю Михайло Пелліверт, зауваживши, що хусити не є незалежною силою, яка веде свою політичну лінію. Насправді це терористичне формування залежить від Ірану й завоювало більшу частину Ємену.

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Чи з'явилися нові загрози для Ізраїлю

Хусити живуть у бідності та злиднях. Вони не мають навіть мінімальних умов життя, до яких звикли люди із Заходу. Спочатку це формування тероризувало Саудівську Аравію, доки минулого року країна не уклала з ними перемир'я.

Сьогодні вони можуть погрожувати не тільки Ізраїлю, але й Саудівській Аравії, американським військовим базам у регіоні. За словами політолога, на цьому етапі вони стверджують, що борються за звільнення Палестини, кажуть, що не дадуть програти ХАМАС, але насправді за всім стоїть Іран та його інтереси.

Хусити розташовані дуже далеко від Ізраїлю – це більше ніж 1700 кілометрів. Всі безпілотники, ракети, які вони запускають, найперше летять через територію Саудівської Аравії. Упродовж останніх днів ми бачили, що Саудівська Аравія їх збиває,

– розповів Михайло Пелліверт.

Між Ізраїлем та Саудівською Аравією немає прямих дипломатичних відносин, але сьогодні ці країни стали практично союзниками, адже разом зацікавлені в нейтралізації хуситської загрози.

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Хусити мають можливість серйозно впливати на ситуацію в Червоному морі, зокрема на рух Баб-ель-Мандебською протокою. Вони вже погрожують паралізувати рух морських суден. Ця протока і загалом Червоне море є найкоротшим морський транспортним шляхом з Європи в Азію та Австралію. Але якщо хусити на це підуть, то отримують не тільки воєнні, але й економічні наслідки.

Події розгортаються небезпечно. У попередні дні було затишшя через те, що ХАМАС виснажений, терористи використали більшість своїх ракет, а Хезболла досі повноцінно не вирішила, чи вступати у війну. Але це затишшя дуже оманливе й про це треба пам'ятати,

– зауважив Михайло Пелліверт.

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