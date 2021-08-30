В Йемене из-за удара по военной базе погибли 30 военных: есть десятки раненых
Источник:The Guardian
На юге Йемена хуситы совершили ракетный обстрел по военной базе. Из-за этого не менее 30 военных погибли, а более 60 человек получили ранения.
По данным военных, большинство раненых сейчас находятся в критическом состоянии и получили ожоги третьей степени. Поскольку спасатели продолжают работать на месте происшествия, число жертв может возрасти.
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Что известно про обстрел базы
Ракетный обстрел осуществили по крупнейшей военной базе в Йемене – Аль-Анад. Она расположена в 60 километрах к северу от города Аден и находится под контролем правительства Йемена.Справка. Военная база размещает военных из коалиции под руководством Саудовской Аравии.
Одна из ракет попала в ангар, где отдыхали военнослужащие. Другая попала в группу военных, которые в это время тренировались. Хуситы отправляли туда беспилотники.
Официальные лица Йемена заявили, что на авиабазе произошло по меньшей мере 3 взрыва. Однако никто сразу не взял на себя ответственность за нападение.
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В Йемене в нападении на базу обвинили хуситов. Их военный представитель этого и не подтвердил, и не опроверг.
Гражданская война в Йемене: коротко
- Гражданская война в Йемене началась в 2015 году. Хуситы захватили контроль над большей территорией запада страны, и вынудили правительство президента Абд Раббо Мансура Гади покинуть йеменскую столицу.
- Саудовская Аравия сформировала коалицию вместе с 8 арабскими государствами и начала вооруженную кампанию в Йемене, направленную на восстановление правительства Гади.
- Стоит заметить, что конфликт привел к десяткам тысяч смертей.