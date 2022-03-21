Эмиграция в Чехию: где найти помощь беженцу

Одна из стран, которая радушно принимает беженцев из Украины – Чехия. Для того чтобы поселиться там и переждать войну, в столице страны Праге работает распределительный центр. Узнаем, какую помощь могут там получить наши соотечественники.

Корреспондент 24 канала встретился с Александрой Сашка – Главой центра помощи беженцам "MriyaUa", который расположен в центре Праги по адресу Václavské nám. 62, 110 00 Nové Město.

Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваша организация?

Мы занимаемся помощью матерям и детям, которые приезжают в Чехию. Размещаем в отеле или другом помещении и оказываем первую гуманитарную помощь. Это еда, гигиенические средства (щетки, зубные пасты, крем, мыло), возможно, одежда. Далее ищем постоянное жилье и транспорт, чтобы до него добраться. Для этого сотрудничаем с чешским правительством и министерством, которые предоставляют свою базу данных.

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Как можно получить помощь от центра?

Обратиться в наш отдел в центре города или в наши отделы на главном железнодорожном вокзале и Флоренсе. Там также работают наши волонтеры, которые предоставляют в основном информационные услуги. Например, направляют людей к нам.

Куда еще можно обратиться беженцам?

В главный Конгрессовый центр, там можно зарегистрироваться, получить визу и статус беженца. Там также можно получить информацию о трудоустройстве и направлении детей в школу.

Сколько людей обращается ежедневно за помощью в ваши центры?

С каждым днем у нас растет количество людей, которые к нам обращаются. Сегодня это 300 – 350 человек в сутки. Вчера было около 250, позавчера – где-то 130, перед этим – меньше сотни. Каждый день все больше людей приходят за помощью. С такой динамикой наши ресурсы исчерпываются. Ведь здесь работают волонтеры, которые владеют не только украинским и русским языками, но и чешским. Эти люди из последних сил пытаются совместить свою работу и труд волонтеров.

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Сколько людей здесь работает?

Около пятидесяти человек за смену. Конечно, многие люди меняются. Всего в базе волонтеров около 120 человек. Большинство из них давно уехали из Украины и живут в Чехии. Но есть и те, которые приехали только сейчас и помогают нам. Если они находят работу, то уже не могут здесь работать. Поэтому есть определенная текучесть кадров.

Кроме Праги, куда чаще всего отправляете людей?

Каждый день по-разному. Ведь база данных жилья меняется очень быстро. Если люди звонят с границы, то пока они доедут до Праги, жилье уже займут. Конечно, больше всего едут в большие города – Брно, Либерец, Усти-над-Лабой, Карловы Вары. Теперь уже чаще расселяем и в небольшие села.

У украинцев в Чехии есть три варианта: остаться по безвизу на 90 дней, делать годовые визы или получить статус беженца. Что вы советуете людям?

Я не уезжала из Украины во время войны, поэтому ничего не могу им посоветовать. Так же никто не может знать, на сколько эта война затянется. Поэтому каждый решает самостоятельно. Конечно, если у человека есть какие-то средства на жилье и еду и он оставил в Украине недвижимость и родных, можно переждать три месяца. Если такой возможности нет, так же как средств и знакомых в Чехии – лучше делать визу беженца.

Что следует делать для адаптации в Чехии, где учить язык?

Задача нашего центра – оказать первичную помощь. Мы не сможем этим людям помогать постоянно. Мы выдаем чешские сим-карты, так что связь есть. Дальше – сами, как когда-то это делали мы. Учите язык, узнавайте нужные контакты в вашем регионе. Конечно, если нужна срочная помощь, например, врач ребенку, мы поможем. Но "водить за руку" все время пребывания в Чехии не будем. В Чехии есть центры помощи, Красного Креста, другая масса социальных организаций. Но, к сожалению, там нет украинского языка, да и возможности не рассчитаны на такое количество беженцев.

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Что можете посоветовать украинцам, которые выбрали Чехию для проживания, чтобы быстрее адаптироваться к этой стране?

Я хочу не столько посоветовать, сколько попросить. Те заробитчане из Украины, которые раньше приехали в Чехию, имеют очень хороший имидж. Украинцев здесь знают как приветливых, добрых, честных и работящих людей. Возможно, благодаря такому имиджу чехи сейчас с открытой душой принимают наших беженцев. Поэтому я прошу, чтобы эти добродетели и в дальнейшем оставались "визитной карточкой" украинцев.

Мы приехали в другую страну, со своими правилами и обычаями, поэтому должны к ним привыкнуть, адаптироваться. Поэтому просьба ко всем, кто приедет из Украины – вливайтесь в эту европейскую среду и живите по этим правилам. А когда вернетесь в Украину, вы очень легко сможете эти правила, эту жизнь перенести домой и отстроить наше государство по европейскому образцу.