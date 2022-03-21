Кореспондент 24 каналу зустрівся з Олександрою Сашка – Головою центру допомоги біженцям "MriyaUa", який розташований в центрі Праги за адресою Václavské nám. 62, 110 00 Nové Město.



Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша організація?

Ми займаємося допомогою матерям і дітям, які приїжджають в Чехію. Розміщуємо в готелі чи іншому приміщенні та надаємо першу гуманітарну допомогу. Це їжа, гігієнічні засоби (щітки, зубні пасти, крем, мило), можливо, одяг. Далі шукаємо постійне житло та транспорт, щоб до нього добратися. Для цього співпрацюємо з чеським урядом та міністерством, які надають свою базу даних.

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Як можна отримати допомогу від центру?

Звернутись до нашого відділу в центрі міста або в наші відділи на головному залізничному вокзалі та Флоренсі. Там також працюють наші волонтери, які надають в основному інформаційні послуги. Наприклад, направляють людей до нас.

Куди ще можна звернутись біженцям?

На головний Конгресовий центр, там можна зареєструватися, отримати візу та статус біженця. Там також можна отримати інформацію щодо працевлаштування та направлення дітей в школу.

Скільки людей звертається щодня за допомогою у ваші центри?

З кожним днем у нас росте кількість людей, які до нас звертаються. Сьогодні це 300 – 350 осіб на добу. Вчора було близько 250, позавчора – десь 130, перед цим – менше сотні. Кожного дня все більше людей приходять за допомогою. З такою динамікою наші ресурси вичерпуються. Адже тут працюють волонтери, які володіють не лише українською та російською мовами, але й чеською. Ці люди з останніх сил намагаються поєднати свою роботу і працю волонтерів.

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Скільки людей тут працює?

Близько п'ятдесяти осіб за зміну. Звичайно, багато людей міняються. Загалом в базі волонтерів близько 120 осіб. Більшість з них давно виїхали з України та живуть в Чехії. Але є й ті, які приїхали щойно та допомагають нам. Якщо вони знаходять роботу, то вже не можуть тут працювати. Тому є певна текучість кадрів.

Окрім Праги, куди частіше всього відправляєте людей?

Кожного дня по-різному. Адже база даних житла змінюється дуже швидко. Якщо люди телефонують з кордону, то поки вони доїдуть до Праги, житло вже займуть. Звичайно, найбільше їдуть у великі міста - Брно, Ліберець, Усті-над-Лабою, Карлові Вари. Тепер вже частіше розселяємо і у невеличкі села.

В українців у Чехії є три варіанти: залишитись за безвізом на 90 днів, робити річні візи чи отримати статус біженця. Що ви радите людям?

Я не їхала з України під час війни, тому нічого не можу їм порадити. Так само ніхто не може знати, на скільки ця війна затягнеться. Тому кожен вирішує самостійно. Звичайно, якщо у людини є якісь кошти на житло та їжу та вона залишила в Україні нерухомість та рідних, можна перечекати три місяці. Якщо такої можливості немає, так само як коштів та знайомих в Чехії – краще робити візу біженця.

Що слід робити для адаптації в Чехії, де вчити мову?

Завдання нашого центру – надати первинну допомогу. Ми не зможемо цим людям допомагати постійно. Ми видаємо чеські сім-карти, тож зв'язок є. Далі – самі, як колись це робили ми. Вчіть мову, дізнавайтесь потрібні контакти у вашому регіоні. Звичайно, якщо потрібна термінова допомога, наприклад, лікар дитині, ми допоможемо. Але "водити за руку" весь час перебування у Чехії не будемо. В Чехії є центри допомоги, Червоного Хреста, інша маса соціальних організацій. Але, на жаль, там немає української мови, та й можливості не розраховані на таку кількість біженців.

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Що можете порадити українцям, які обрали Чехію для проживання, щоб швидше адаптуватися до цієї країни?

Я хочу не стільки порадити, скільки попросити. Ті заробітчани з України, які раніше приїхали у Чехію, мають дуже добрий імідж. Українців тут знають як привітних, добрих, чесних та роботящих людей. Можливо, завдяки такому іміджу чехи зараз з відкритою душею приймають наших біженців. Тому я прошу, щоб ці чесноти й надалі залишалися "візитівкою" українців.

Ми приїхали в іншу країну, зі своїми правилами та звичаями, тож мусимо до них звикнути, адаптуватись. Тому прохання до всіх, хто приїде з України – вливайтесь у це європейське середовище та живіть за цими правилами. А коли повернетеся в Україну, ви дуже легко зможете ці правила, це життя перенести додому та відбудувати нашу державу за європейським взірцем.