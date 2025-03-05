"Времена большой неуверенности": Макрон выступит с обращением к нации
Президент Франции Эммануэль Макрон обратится к нации 5 марта в 20:00. Выступление прозвучит накануне саммита ЕС.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на X президента Франции. Эммануэль Макрон выступит с публичным обращением 5 марта в 20:00 по местному времени.
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Эммануэль Макрон сделает заявление перед саммитом ЕС
Обращение прозвучит накануне саммита ЕС, на котором будут обсуждать вопросы поддержки Украины и укрепления обороноспособности Европейского Союза.
Дорогие мои соотечественники. В это время большой неуверенности, когда мир сталкивается с самыми большими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00,
– написал Эммануэль Макрон.
Обращение ожидается с особым вниманием на фоне глобальных политических вызовов и вызовов безопасности.
К слову, ранее во Франции заявили, что страна готова рассмотреть возможность размещения собственного ядерного оружия на территориях стран-союзников.
Эммануэль Макрон не исключил, что обратится к партнерам с подобным предложением.