Макрон призвал французов сократить потребление энергии на 10%

Президент Франции призвал своих граждан снизить потребление энергии на 10 процентов. Принудительное сокращение произойдет уже в крайнем случае.

Эммануэль Макрон 5 сентября предупредил, что в ближайшее время придется обдумать принудительную экономию энергии. Это произойдет тогда, когда добровольных усилий будет недостаточно.

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Макрон заявил о возможной принудительной экономии энергии на 10%

Президент Франции сказал, что планы нормирования энергии готовятся на "случай", если они понадобятся, и что "сокращения будут происходить в крайнем случае".

"Лучшая энергия – это та, которую мы не потребляем", – сказал французский лидер на пресс-конференции. Там он призвал французские предприятия и домохозяйства экономить энергию. Например, отсоедините отопление и кондиционирование воздуха.

Франция является одной из многих европейских стран, которые готовятся из-за резкого роста цен на энергоносители. Главный трубопровод россии, транспортирующий природный газ в Германию, закрыт. А президент Еврокомиссии говорит, что рынок электроэнергии ЕС больше не работает на фоне побочных эффектов войны в Украине.

Многие французы уже экономят и газ, и электроэнергию

Макрон не объяснил, как 10% энергосбережения будут контролироваться или измеряться. Многие французы уже экономят использование газа и электроэнергии из-за роста цен, но не все прислушиваются к призыву Макрона.

Если ситуация не изменится, возможно 2-часовое отключение электроэнергии в домохозяйствах зимой.

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