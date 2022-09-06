Емануель Макрон 5 вересня попередив, що найближчим часом доведеться обдумати примусову економію енергії. Це відбудеться тоді, коли добровільних зусиль буде недостатньо.

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Макрон заявив про можливу примусову економію енергії на 10%

Президент Франції сказав, що плани нормування енергії готуються на "випадок", якщо вони знадобляться, і що "скорочення відбуватимуться в крайньому разі".

"Найкраща енергія — це та, яку ми не споживаємо", – сказав французький лідер на пресконференції. Там він закликав французькі підприємства та домогосподарства економити енергію. Наприклад, від'єднувати опалення та кондиціонування повітря.

Франція є однією з багатьох європейських країн, які готуються через різке зростання цін на енергоносії. Головний трубопровід росії, що транспортує природний газ до Німеччини, закритий. А президент Єврокомісії каже, що ринок електроенергії ЄС "більше не працює"на тлі побічних ефектів війни в Україні.

Багато французів вже економлять і газ, і електроенергію

Макрон не пояснив, як 10% енергозаощадження будуть контролюватися чи вимірюватися. Багато французів уже економлять використання газу та електроенергії через зростання цін, але не всі прислухаються до заклику Макрона.

Якщо ситуація не зміниться, то можливе 2-годинне відключення електроенергії в домогосподарствах взимку.

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