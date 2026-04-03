К американцу после угроз Трампу наведались правоохранители: ФБР он встречал с мечом

В США мужчина неоднократно угрожал президенту Дональду Трампу в соцсетях, после чего к нему наведались агенты Федерального бюро расследований. Правоохранителей мужчина встретил интересным образом.

Об этом говорится в материале The New York Times.

Интересно Еще немного времени – и мы легко разблокируем Ормузский пролив, – Трамп

Как американец угрожал Трампу в сети?

По данным Офиса прокурора США округа Массачусетс, гражданин, по имени Эндрю Эмеральд публиковал сообщения с угрозами в адрес президента США. В нескольких из них он заявлял, что готов применить меч против Дональда Трампа.

Также мужчина утверждал, что якобы следил за Трампом возле его дома во Флориде. Подозреваемый заявил, что "имеет очень веские основания угрожать его жизни".

Во время обыска в доме мужчины правоохранители использовали таран, чтобы выбить входную дверь. В квартире ФБР нашло 6 клинков разной длины, среди которых – два длинных меча. Мужчину задержали. Ему грозит до 5 лет лишения свободы и штраф до 250 тысяч долларов.



У американца, который угрожал Трампу, обнаружили 2 длинных меча / Фото Office for the District of Massachusetts

Отмечается, что это не первый подобный случай. В 2018 году к Эмеральду уже приходили правоохранители из-за угрожающих сообщений. Тогда он пообещал не писать о политике, а также получил запрет на покупку огнестрельного оружия.

Какие дерзкие заявления недавно делал Дональд Трамп?