Ситуация со светом была бы значительно лучше: эксперт по энергетике сказал, какую ошибку допустили
- Когенерационные установки не могут быстро помочь решить энергетический кризис из-за необходимости времени для их закупки и подключения.
- Эксперт отметил, что децентрализация энергетики могла улучшить ситуацию, но ее реализация задерживается по разным причинам.
По состоянию на сейчас когенерационные установки не смогут помочь для решения гуманитарного кризиса из-за ситуации с энергетикой. Ведь для того, чтобы их закупить и подключить, нужно время.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил 24 Каналу мнение, что это нужно делать в плановом режиме. Сейчас это начинают делать в экстренном режиме.
Смотрите также Ограничения будут продолжаться: как будут отключать свет 2 февраля
"Сейчас они не могут помочь. Потому что сейчас надо спасать то, что есть. Для того, чтобы их закупить, подключить, нужно определенное время. Поэтому все надо делать в плановом режиме", – подчеркнул он.
При каких условиях ситуация могла быть лучше?
Владимир Омельченко рассказал, что в 2017 году была заложена стратегия децентрализации энергетики. В частности, когенерационные установки, Energy Storage, модульные миникотельные, использование биометана для обогрева, мусороперерабатывающих заводов в роли генерации тепла и электрической энергии.
Если бы это все выполнялось и делалось, то ситуация была бы намного лучше. К сожалению, все начинают делать в оперативном режиме, когда уже поздно. В январе начинают завозить генераторы, начинают думать, как подключить генерационные установки,
– сказал он.
Есть разные причины. В частности, некому подключать, не во всех городах есть бюджеты на подключение этих установок, не хватает инженеров, техников для их подключения и так далее.
Все решается в оперативном режиме, а это всегда плохо. Потому что нужно это делать не в оперативном, а в плановом режиме. Тогда ситуация могла бы быть намного лучше,
– пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова.
Ситуация в энергетике: последние новости
Президент Украины Владимир Зеленский ответил, закончилось ли "энергетическое перемирие". Оно завершилось 1 февраля. Российские войска 2 февраля обстреливали объекты энергетики в прифронтовых и приграничных громадах, но ударов "Шахедами" и ракетами по энергетической инфраструктуре не было.
Украинский лидер прокомментировал ситуацию в энергетике. По словам Зеленского, по состоянию на 2 февраля энергетики, ремонтные бригады полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу. Однако в Киеве до сих пор более 200 домов без отопления. В основном это последствия аварий.