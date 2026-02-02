Ситуация со светом была бы значительно лучше: эксперт по энергетике сказал, какую ошибку допустили

По состоянию на сейчас когенерационные установки не смогут помочь для решения гуманитарного кризиса из-за ситуации с энергетикой. Ведь для того, чтобы их закупить и подключить, нужно время.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил 24 Каналу мнение, что это нужно делать в плановом режиме. Сейчас это начинают делать в экстренном режиме.

"Сейчас они не могут помочь. Потому что сейчас надо спасать то, что есть. Для того, чтобы их закупить, подключить, нужно определенное время. Поэтому все надо делать в плановом режиме", – подчеркнул он.

При каких условиях ситуация могла быть лучше?

Владимир Омельченко рассказал, что в 2017 году была заложена стратегия децентрализации энергетики. В частности, когенерационные установки, Energy Storage, модульные миникотельные, использование биометана для обогрева, мусороперерабатывающих заводов в роли генерации тепла и электрической энергии.

Если бы это все выполнялось и делалось, то ситуация была бы намного лучше. К сожалению, все начинают делать в оперативном режиме, когда уже поздно. В январе начинают завозить генераторы, начинают думать, как подключить генерационные установки,

– сказал он.

Есть разные причины. В частности, некому подключать, не во всех городах есть бюджеты на подключение этих установок, не хватает инженеров, техников для их подключения и так далее.

Все решается в оперативном режиме, а это всегда плохо. Потому что нужно это делать не в оперативном, а в плановом режиме. Тогда ситуация могла бы быть намного лучше,

– пояснил директор энергетических программ Центра Разумкова.

Ситуация в энергетике: последние новости