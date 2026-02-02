Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко озвучив 24 Каналу думку, що це потрібно робити у плановому режимі. Зараз це починають робити в екстреному режимі.

"Зараз вони не можуть допомогти. Тому що зараз треба рятувати те, що є. Для того, щоб їх закупити, під'єднати, потрібен певний час. Тому все треба робити у плановому режимі", – підкреслив він.

За яких умов ситуація могла бути кращою?

Володимир Омельченко розповів, що у 2017 році була закладена стратегія децентралізації енергетики. Зокрема, когенераційні установки, Energy Storage, модульні мінікотельні, використання біометану для обігріву, сміттєпереробних заводів у ролі генерації тепла і електричної енергії.

Якби це все виконувалося і робилося, то ситуація була б набагато кращою. На жаль, усе починають робити в оперативному режимі, коли вже запізно. У січні починають завозити генератори, починають думати, як під'єднати генераційні установки,

– сказав він.

Є різні причини. Зокрема, нема кому підключати, не у всіх містах є бюджети на підключення цих установок, не вистачає інженерів, техніків для їх підключення і так далі.

Усе розв'язується в оперативному режимі, а це завжди погано. Тому що потрібно це робити не в оперативному, а в плановому режимі. Тоді ситуація могла б бути набагато кращою,

– пояснив директор енергетичних програм Центру Разумкова.

