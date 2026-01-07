Нарушение правительственного решения, Свириденко отреагировала на энергетический коллапс во Львове

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отреагировала на энергетический коллапс во Львове. Она заявила, что Правительство запретило выключать электроснабжение в учреждения здравоохранения при применении графиков.

Она пообещала проведение соответствующих проверок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Юлии Свириденко.

Как Свириденко отреагировала на отключение электроснабжения в больницах Львова?

Премьер Юлия Свириденко подчеркнула, что Правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения.

Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года.

Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства,

– отметила она.

Государственные органы, в частности Госэнергонадзор безотлагательно проведут проверки в связи с возможными нарушениями правительственного решения, в частности во Львове.

Во Львове без света остались часть больниц и весь электротранспорт