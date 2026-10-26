Переговоры возобновятся в ноябре: политолог оценил шансы на энергетическое и морское перемирие

Очередной раунд переговоров между Украиной, США и Россией состоится уже в ноябре. Киев рассматривает варианты энергетического перемирия и обеспечения безопасности судоходства в Черном море. Россия же, по данным СМИ, будет требовать сокращения военного присутствия НАТО до уровня 1997 года.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Игорь Чаленко. По его словам, Россия, скорее всего, будет рассказывать о "гарантиях безопасности" для себя. Так они, в частности, обосновывают своему населению, почему вообще начали войну против Украины. Мол, им якобы угрожает НАТО.

Есть ли шансы на энергетическое и морское перемирие?

Как подчеркнул Чаленко, чтобы говорить о таких глобальных вещах, нужно предпринять определенные практические шаги. И, возможно, в Кремле по крайней мере публично будут обсуждать тему энергетического и морского перемирия.

Кроме того, прекращение атак на энергетику и портовую инфраструктуру является важным деэскалационным шагом. При этом в восстановлении безопасности в Черном море заинтересованы не только участники конфликта, но и мировые игроки, в частности США, Китай и Турция.

В то же время не факт, что эта встреча вообще состоится. Самым слабым звеном в этом вопросе по-прежнему остается Россия. Ранее говорилось, что встреча может состояться в середине октября. Затем сроки перенесли на конец октября. РФ и в дальнейшем может идти на деструктивные маневры,

– отметил Чаленко.

Чего ожидать от переговоров в ноябре: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский подтвердил, что Украина, США и Россия договорились провести встречу переговорных групп в ноябре. Наша страна ожидает конкретных результатов, среди которых энергетическое перемирие, прекращение ударов по морской и зерновой инфраструктуре, обмен пленными по формуле "всех на всех", встреча лидеров и т. д.