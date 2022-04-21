Энергетическое эмбарго России становится все более реальным

В искаженной реальности путина зависимость Европы от российских энергоносителей дает ему неограниченную индульгенцию совершать какие-либо зверства против суверенных государств и собственных граждан. Очень важно, чтобы Запад доказал ошибочность этого предположения.

Аппарат насилия

В 1980-х годах Советский Союз был вынужден выбирать между расходами на армию, финансированием внутреннего репрессивного аппарата (в частности, КГБ) и социальными нуждами. Недостаточные средства для финансирования всех трех направлений, в конце концов, привели к распаду СССР.

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По мнению Путина, это была величайшая геополитическая катастрофа XX века. Пока он прекрасно понимает, что провал на любом из этих трех фронтов может привести не только к краху его собственного режима, но и к распаду самой России.

В 2021 году Россия потратила почти 50 миллиардов долларов на прямые военные расходы и более 130 миллиардов долларов дополнительно на финансирование своего ОМОНа, сил безопасности, аппарата и пропаганды. Социальные расходы (пенсии, здравоохранение, образование, экология) составили около 155 миллиардов долларов.

Откуда деньги

Россия получает около 40% своих бюджетных поступлений от продажи нефти и природного газа. Около 80% этих поступлений приходится на налоги по продаже нефти и нефтепродуктов, а 20% – на газ.

Только в первом квартале 2022 года Россия получила 35 миллиардов долларов налоговых поступлений от торговли нефтью и газом, что составляет 1 миллиард долларов каждые три дня.

Понятно, что российские энергетические компании являются одними из самых больших спонсоров отбеливания России на Западе. Их государственные энергетические гиганты регулярно спонсируют спортивные, культурные и образовательные учреждения в ЕС и Великобритании.

Деньги, которые Россия получает от Европы за свою энергию, имеют решающее значение для продолжения финансирования военной и репрессивной машины. Это следует прекратить.