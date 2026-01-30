Путин согласился не просто так: что на самом деле скрывает идея энергетического перемирия

Россия якобы согласилась некоторое время не наносить удары по объектам украинской энергетики. Эксперты считают, что такой шаг Кремля обусловлен несколькими причинами.

Без весомой выгоды для себя Кремль никогда бы не согласился остановить обстрелы Украины. Подробно о мотивации россиян относительно энергетического перемирия 24 Каналу рассказали эксперты, объяснив, для чего Путин пошел на такой шаг и какие опасности он скрывает для Украины.

Читайте также Выживание при -20 градусах: как Россия "замораживает" киевлян в собственных квартирах

Почему Путин мог согласиться на остановку атак по Украине?

Историк, политик и дипломат Роман Бессмертный заметил, что если Владимир Путин действительно согласился на временную остановку ударов по украинской энергетике, то сделал это ради собственной безопасности.

На Москву идут серьезные похолодания до -30 градусов. Уже через неделю антициклон может принести похолодание и в Киев. Путин, понимая это, мог выторговать у Дональда Трампа недельную паузу. Кто у кого что просил, может знать Уиткофф и Кушер. Именно они занимаются такими вопросами,

– отметил дипломат.

В то же время не стоит воспринимать слова Трампа за истину. Путин вполне может изменить свои планы и в любой момент нанести удар по Украине, как только ему эта идея покажется выгодной.

Как холода заставили Путина пойти на уступки: посмотрите видео

Зато главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает, что идея энергетического перемирия для Путина могла быть вынужденным шагом. Все из-за того, что за последний месяц США активно начали бороться с теневым флотом, в частности российским. Штаты перешли от угроз к реальным действиям, фактически захватывая незаконные суда.

Россия начала понимать, что США настойчиво продолжают эту работу – дошло до 7 захваченных танкеров. Думаю, что Россия попросила США не трогать отдельные танкеры, которые ей помогают перевозить нефть. В обмен Вашингтон мог возложить на Москву обязательства об остановке ударов по Украине, – предположил Ус.

Таким образом Дональд Трамп получит очередную "победу" на международной арене, а Россия получает деньги с незаконного экспорта нефти.

Почему Путин мог согласиться на перемирие: посмотрите видео

Какие опасности скрывает энергетическое перемирие?

Появилось предположение, что Россия может использовать энергетическое перемирие для накопления средств, чтобы впоследствии нанести более мощный удар по Украине. В то же время авиаэксперт, офицер ВС в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский не согласен с таким мнением.

По его словам, у страны-агрессора нет значительного дефицита ракет, несмотря на то, что с начала января по Украине прилетали ракеты, которые произвели уже непосредственно в 2026 году. По мнению эксперта, у россиян и дальше остается запас вооружения для того, чтобы массированно бить по украинским городам.

Если бы Россия планировала уменьшать напор по ударам, она бы не искала альтернативных решений по замене крылатых ракет на иранские дроны Karrar – российские "Герань-5". Заявления Трампа и России – это просто белый шум, нам и дальше нужно готовиться качественно защищать свою энергетику и противодействовать новым угрозам,

– подчеркнул Храпчинский.

Дональд Трамп, свою очередь, снова пытается отбелить Владимира Путина. Мол, он добросердечно согласился не атаковать Украину в течение недели. Вероятно, таким образом, президент США использует Россию как инструмент противодействия Китаю.

"Надо понимать, что в любом случае враг продолжит накапливать средства и может обстрелять не энергетические объекты, а, например, критически важные оборонные предприятия", – добавил авиаэксперт.

К тому же россияне, как и всегда, могут нанести удары и по жилым домам. Тогда как военное руководство России будет уверять, что атаку осуществили именно по военным объектам.

Какой замысел у Путина: смотрите видео

Как дальше может действовать Россия?

Политолог Олег Саакян заметил, что пиковые обстрелы России уже прошли: все, что могли – они уже разрушили. Далее россияне окажутся перед выбором: или снова накапливать средства для новых атак, хоть сильные морозы уже пройдут, или пытаться дипломатически "победить", продав Трампу идею энергетического перемирия.

"Украина же стоит перед вопросом, есть ли у нас шансы нарастить возможности для дальнобойных ударов по России. Если да – идти на это перемирие невыгодно. Если же нет – тогда эта идея имеет для нас смысл. В то же время Россия может хвастаться, что односторонне объявила энергетическое перемирие, а как только ударят морозы – заявят, что Украина его нарушила, и ударят всем, чем смогут", – подчеркнул Саакян.

Обратите внимание! Днем 30 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия действительно согласилась на предложение Трампа об остановке ударов по Украине. В то же время в их понимании энергетическое перемирие продлится до 1 февраля – времени, когда в Украине усилятся морозы.

В любом случае Россия сделает все, чтобы обвинить Украину в якобы срыве договоренностей, чтобы использовать это как повод с новой силой нанести удар по энергетике.

Политолог также отметил, что после большого обстрела Россия снова может заговорить о "перемирии", чтобы не получить ответный удар.

Как на самом деле будет действовать Россия во время энергетического перемирия: смотрите видео

Что известно о деталях энергетического перемирия?