Трамп придумал "энергетическое перемирие" с Россией ради снижения цен на дизель в США, – Фесенко

Американский политик распространяет преждевременные заявления о прекращении ударов по энергетике с целью решения внутренних проблем с ценами на топливо. В то же время очередные ракетные атаки на столицу полностью опровергают любые слухи о реальных договоренностях.

Как рассказал политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала, Дональд Трамп принимает желаемое за действительное, когда говорит о скором мире и якобы уже существующем "энергетическом перемирии".

Почему Трамп спешит с мирными заявлениями

По словам эксперта, подготовка к возобновлению трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией действительно продолжается, однако американский лидер торопится с выводами из-за угрозы потери контроля над Конгрессом.

Главной причиной такой риторики являются высокие цены на дизельное топливо в Соединенных Штатах, которые уже превысили 6 долларов за галлон. Это негативно сказывается на рейтингах республиканцев накануне выборов.

Трамп создает позитивную картину, чтобы снизить цену на дизельное топливо в США. Если республиканцы утратят контроль над Конгрессом, для Трампа возникнет угроза импичмента,

– подчеркнул политолог.

Почему Трамп заговорил о "энергетическом перемирии": смотреть видео

Санкции как инструмент давления

Фесенко также обратил внимание на недавнее принятие Конгрессом США законопроекта о санкциях против России и Ирана. Эксперт убежден, что Трамп подпишет этот документ, ведь его главная цель – продлить ограничения против Тегерана до 2031 года.

Однако вторичные санкции против покупателей российской нефти будут применяться выборочно, чтобы не спровоцировать торговую войну с Китаем накануне визита Си Цзиньпина.

Показательно, что сразу после решения американских законодателей Россия нанесла баллистический удар по Киеву.

Этот законопроект будет служить средством давления на россиян. Однако Россия видит слабость и непоследовательность Трампа, поэтому даже в случае временных договоренностей будет продолжать войну против Украины,

– отметил Фесенко.

Несмотря на это, европейские партнеры осознают долгосрочную угрозу со стороны Кремля и продолжат поддерживать Киев.

Напомним, Трамп преждевременно объявил о "энергетическом перемирии", пытаясь закрепить за собой статус победителя, хотя окончательного соглашения между сторонами до сих пор нет. Также эксперты отмечали, что главной целью американского политика является не столько реальное прекращение войны, сколько имитация переговорного процесса для собственных избирателей.