Перемирие может сорваться в любой момент: что реально удержит Путина от новых ударов

Президент США Дональд Трамп 11 октября объявил об энергетическом перемирии между Украиной и Россией, заявив, что стороны якобы согласились немедленно прекратить удары по энергетической инфраструктуре. В то же время конкретные условия соглашения не были обнародованы, а Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает разъяснений от Вашингтона.

Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп в интервью для 24 Канала объяснил, что на самом деле может удержать Владимира Путина от новых атак и может ли Россия воспользоваться паузой для подготовки новых обстрелов.

Что может удержать Россию от новых ударов?

По словам Шарпа, Россия будет соблюдать перемирие не из доброй воли, а тогда, когда это будет соответствовать ее интересам.

Нарушит ли Россия что-то или нет, это может зависеть только от того, выгодно ли России нарушить перемирие или, наоборот, выгодно ли ей его соблюдать,

– пояснил аналитик.

Важным сдерживающим фактором он назвал возможности Украины наносить огневые удары. Удары по важным российским объектам могут заставить Кремль считаться с потенциальным ответом Украины и взвешивать, стоит ли нарушать договоренности.

Шарп подчеркнул, что именно способность Украины наносить России ощутимый ущерб влияет на ее готовность идти на такие договоренности. Даже предыдущие соглашения, в частности зерновое, работали не только благодаря дипломатии, но и потому, что Россия учитывала возможные последствия своих действий.

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Может ли Путин использовать перемирие для подготовки новых атак?

Отдельный вопрос – не воспользуется ли Россия паузой, чтобы накопить ракеты и впоследствии возобновить удары по украинской энергетике. Шарп призвал не делать преждевременных выводов, ведь у России есть возможность проводить атаки против украинских объектов без дополнительного перерыва.

Не то чтобы России нужен был перерыв, чтобы после него стать более эффективной. Они могут наносить удары по электростанциям и другим объектам здесь и сейчас каждый день,

– отметил он.

Украина также должна использовать любую паузу для укрепления собственного потенциала. Речь идет о развитии средств поражения и укреплении обороны, чтобы Россия понимала: новые атаки обойдутся ей дорого.

Шарп добавил, что перспективы перемирия будут зависеть от конкретных условий договоренностей и от того, насколько они будут соответствовать интересам сторон. Поэтому само заявление о прекращении ударов еще не означает, что оно будет длительным.

Отметим, что 11 октября российские войска нанесли удар по ТЭЦ-5 в Харькове. По словам Владимира Зеленского, в течение недели Россия нанесла более 200 ударов по объектам генерации и передачи электроэнергии, а также 17 атак по нефтегазовой инфраструктуре Украины. В то же время в Госдуме России заявили, что не располагают информацией о договоренности о прекращении ударов по энергетике.

По мнению Шарпа, ключевым фактором останутся реальные возможности Украины влиять на Россию. Что ощутимее будут потенциальные последствия нарушения договоренностей для Кремля, тем больше у Москвы причин соблюдать паузу.