Військовий оглядач з Ізраїля Давид Шарп в інтерв'ю для 24 Каналу пояснив, що насправді може стримати Владіміра Путіна від нових атак і чи може Росія скористатися паузою для підготовки нових обстрілів.

Що може стримати Росію від нових ударів?

За словами Шарпа, Росія дотримуватиметься перемир'я не через добру волю, а тоді, коли це відповідатиме її інтересам.

Росія порушить щось чи ні, це може залежати тільки від того, чи вигідно Росії порушити, чи, навпаки, чи вигідно Росії дотримуватися,

– пояснив аналітик.

Важливим чинником стримування він назвав українські можливості вогневого ураження. Удари по важливих російських об’єктах можуть змусити Кремль рахуватися з потенційною відповіддю України та зважувати, чи варто порушувати домовленості.

Шарп наголосив, що саме спроможність України завдавати Росії відчутних збитків впливає на її готовність іти на такі домовленості. Навіть попередні угоди, зокрема зернова, працювали не лише завдяки дипломатії, а й тому, що Росія зважала на можливі наслідки своїх дій.

Повне інтерв'ю Шарпа: дивитись відео

Чи може Путін використати перемир'я для підготовки нових атак?

Окреме питання – чи не скористається Росія паузою, щоб накопичити ракети та згодом поновити удари по українській енергетиці. Шарп закликав не робити передчасних висновків, адже Росія має можливість атакувати українські об'єкти й без додаткової перерви.

Не те щоб Росії потрібна була перерва, щоб після цієї перерви стати ефективною. Вони можуть бити по електростанціях та інших об'єктах тут і зараз щодня,

– зазначив він.

Україна також має використати будь-яку паузу для посилення власних спроможностей. Йдеться про розвиток засобів ураження та зміцнення оборони, щоб Росія розуміла: нові атаки матимуть для неї відчутну ціну.

Шарп додав, що перспективи перемир'я залежатимуть від конкретних умов домовленостей і того, наскільки вони відповідатимуть інтересам сторін. Тому сама заява про припинення ударів ще не означає, що воно буде тривалим.

Заважимо, що російські війська 11 жовтня завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. За словами Володимира Зеленського, протягом тижня Росія завдала понад 200 ударів по об'єктах генерації та передачі електроенергії, а також 17 атак по нафтогазовій інфраструктурі України. Водночас у Держдумі Росії заявили, що не мають інформації про домовленість щодо припинення ударів по енергетиці.

На думку Шарпа, ключовим чинником залишатимуться реальні можливості України впливати на Росію. Що відчутнішими будуть потенційні наслідки порушення домовленостей для Кремля, то більше причин у Москви дотримуватися паузи.