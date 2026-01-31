"Для Путина энергетическое перемирие крайне важно": как он хочет угодить Трампу

Владимир Зеленский заявил 30 января, что отсчет энергетического перемирия между Украиной и Россией, начался. Этот шаг может быть предвестником более важных событий.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, объяснив, почему в России чиновникам запретили комментировать энергетическое перемирие между Украиной и Россией. Также президент Украины отметил, что то, как будет проходить этот процесс будет зависеть от партнеров, в частности, США. В то же время Украина готова "зеркально воздерживаться от ударов".

К теме "Джентльменское соглашение": NYT раскрыло детали энергетического перемирия между Киевом и Москвой

Почему Путин согласился на перемирие?

Ширяев отметил, что с приближением решающей стадии переговоров о заключении мирного соглашения, посредником в котором выступает Дональд Трамп, спорадические, внезапные, краткосрочные перемирия будут происходить постоянно.

Возможно, в частности, логистическое перемирие. В разных местах будут возникать подобные перемирия, которые являются предвестниками, репетицией определенного прекращения огня,

– объяснил экономический обозреватель.

Очень часто, по его словам, прекращению огня на длительный срок предшествуют тактические сегментированные перемирия. Трамп использует этот механизм для подведения сторон к основному мирному соглашению.

"Если судить по тому, что депутатам Госдумы России запрещено со стороны администрации президента критиковать это энергетическое перемирие, это является признаком того, что для Владимира Путина энергетическое перемирие крайне важно. Можно сделать вывод, что россияне выполняют его, потому что пообещали Трампу, а если пообещали, то должны это реализовывать", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Политолог Игорь Рейтерович считает, что энергетическое перемирие похоже на попытку Дональда Трампа "получить для себя дополнительные баллы в соревновании за статус главного миротворца", которой заботится о людях в Украине. В то же время по его мнению, это "манипулятивный ход России, которая и так обстреливает украинскую территорию.

Соответственно каких-то стратегических интересов со стороны России за этим, по мнению экономического зрителя, нет.

Россия может еще долгое время терпеть удары по своей энергоинфраструктуре. Путину плевать на людей в Белгородской или Курской области, которые сидели длительное время без электричества и тепла. Удары Украины по российской энергоинфраструктуре в ответ не такие болезненные, как для народа Украины удары по инфраструктуре, потому что власти не все равно, она очень чувствительна к настроениям на местах,

– подчеркнул Вячеслав Ширяев.

С другой стороны, Украина, как заметил он, понимает, почему она терпит эти лишения, ведь имеет высшую цель сохранить себя. В России же, которой никто не угрожал и которую никто не собирался уничтожать, не понятно, зачем терпеть все эти проблемы. Поэтому, добавил экономический обозреватель, существует когнитивный диссонанс, потому что нет цели, ради которой стоит платить такую цену.

Что известно об энергетическом перемирии?